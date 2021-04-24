news_header_top_970_100
Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года
Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
Партия «Новые люди» построила в интернете уникальную систему бесплатных консультаций врачей
Партия «Новые люди» построила в интернете уникальную систему бесплатных консультаций врачей
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 апреля 2021  21:00
Сергей Гаврилов

Кудерметова стала финалисткой турнира в Турции в парном разряде

news_top_970_100

Уроженка Казани Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу над россиянками Анастасией Павлюченковой и Анастасией Потаповой (6:3, 6:1) в парном разряде полуфинала турнира WTA в Стамбуле. 
Продолжительность встречи составила 59 минут. Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:1.
В финале турнира в парном разряде Кудерметова и Мертенс сыграют с японками Нао Хибино и Макото Ниномия. Добавим, что ранее уроженка Казани вышла в полуфинал в одиночном разряде, где сыграет со своей напарницей Мертенс.
Призовой фонд турнира в Стамбуле, проходящего на открытом грунте, составляет 235 238 долларов.

Стамбул вероника кудерметова
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное