Уроженка Казани Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу над россиянками Анастасией Павлюченковой и Анастасией Потаповой (6:3, 6:1) в парном разряде полуфинала турнира WTA в Стамбуле.
Продолжительность встречи составила 59 минут. Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:1.
В финале турнира в парном разряде Кудерметова и Мертенс сыграют с японками Нао Хибино и Макото Ниномия. Добавим, что ранее уроженка Казани вышла в полуфинал в одиночном разряде, где сыграет со своей напарницей Мертенс.
Призовой фонд турнира в Стамбуле, проходящего на открытом грунте, составляет 235 238 долларов.
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Кудерметова стала финалисткой турнира в Турции в парном разряде
Уроженка Казани Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу над россиянками Анастасией Павлюченковой и Анастасией Потаповой (6:3, 6:1) в парном разряде полуфинала турнира WTA в Стамбуле.