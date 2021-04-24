Кудерметова стала финалисткой турнира в Турции в парном разряде

Уроженка Казани Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу над россиянками Анастасией Павлюченковой и Анастасией Потаповой (6:3, 6:1) в парном разряде полуфинала турнира WTA в Стамбуле.

Продолжительность встречи составила 59 минут. Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:1.

В финале турнира в парном разряде Кудерметова и Мертенс сыграют с японками Нао Хибино и Макото Ниномия. Добавим, что ранее уроженка Казани вышла в полуфинал в одиночном разряде, где сыграет со своей напарницей Мертенс.

Призовой фонд турнира в Стамбуле, проходящего на открытом грунте, составляет 235 238 долларов.