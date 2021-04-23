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Ру Тат
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23 апреля 2021  22:30
Сергей Гаврилов

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

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Уроженка Казани Вероника Кудерметова сегодня в трех сетах обыграла румынку Ану Богдан — 2:6, 6:3, 6:3 и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле. 
Соперницы провели на корте два часа и семь минут.
В полуфинале турнира в одиночном разряде Кудерметова сыграет против бельгийки Элисы Мертенс, которая в двух сетах обыграла чешку Катержину Синякову — 6:4, 6:4. К слову, в паре с Мертенс Кудерметова вышла и в полуфинал стамбульского турнира в парном разряде.
Вторую полуфинальную пару составили Марта Костюк (Украина) и Сорана Кирстя (Румыния). Призовой фонд стамбульского турнира, проходящего на открытом грунтовом покрытии, составляет 235 238 долларов.

теннис вероника кудерметова
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