Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

Уроженка Казани Вероника Кудерметова сегодня в трех сетах обыграла румынку Ану Богдан — 2:6, 6:3, 6:3 и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле.

Соперницы провели на корте два часа и семь минут.

В полуфинале турнира в одиночном разряде Кудерметова сыграет против бельгийки Элисы Мертенс, которая в двух сетах обыграла чешку Катержину Синякову — 6:4, 6:4. К слову, в паре с Мертенс Кудерметова вышла и в полуфинал стамбульского турнира в парном разряде.

Вторую полуфинальную пару составили Марта Костюк (Украина) и Сорана Кирстя (Румыния). Призовой фонд стамбульского турнира, проходящего на открытом грунтовом покрытии, составляет 235 238 долларов.