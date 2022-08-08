Кудерметова поднялась в мировом рейтинге WTA, установив личный рекорд
Российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 18-ю строчку в обновленном мировом рейтинге WTA.
Для уроженки Казани эта позиция в рейтинге женской теннисной ассоциации стала рекордной в карьере.
Стоит отметить, что прямо сейчас Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь Дарье Касаткиной (9-е место).
Рейтинг WTA. Женщины.
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) – 8396 очков
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) – 4476
3 (4). Паула Бадоса (Испания) – 4190
4 (3). Мария Саккари (Греция) – 4190
5 (5). Онс Жабер (Тунис) – 4010...
9 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 2800…
18 (19). Вероника Кудерметова (Россия) – 2220
Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.