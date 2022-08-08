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Ру Тат
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Спорт
8 августа 2022  12:28

Кудерметова поднялась в мировом рейтинге WTA, установив личный рекорд

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 18-ю строчку в обновленном мировом рейтинге WTA. 

Для уроженки Казани эта позиция в рейтинге женской теннисной ассоциации стала рекордной в карьере. 

Стоит отметить, что прямо сейчас Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь Дарье Касаткиной (9-е место).

Рейтинг WTA. Женщины.

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) – 8396 очков
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) – 4476
3 (4). Паула Бадоса (Испания) – 4190
4 (3). Мария Саккари (Греция) – 4190
5 (5). Онс Жабер (Тунис) – 4010...
9 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 2800…
18 (19). Вероника Кудерметова (Россия) – 2220

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.

#теннис #вероника кудерметова
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