Кудерметова обыграла американку Лю и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе.

На стадии 1/8 финала девятая сеяная турнира обыграла американскую теннисистку Клер Лю со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

За выход в полуфинал турнира вторая ракетка России сразится с теннисисткой из Туниса Онс Жабер.

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 19-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.