Кудерметова - об упущенной медали Олимпиады: «Очень переживала, это была большая потеря»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вспомнила выступление на Олимпиаде – 2022. На играх в Токио уроженка Казани заняла четвертое место, обидно уступив в матче за третье место соперницам из Бразилии. По словам Кудерметовой, это было большое разочарование и большая потеря.

«Конечно, было очень обидно упустить эту медаль. Мы были к ней так близко, находились в шаге от нее. Конечно, я очень переживала. Для меня, наверное, это было большое разочарование и большая потеря. Я очень долго, очень сильно переживала по этому поводу», – заявила теннисистка в беседе с корреспондентом спортивной редакции «Татар-информа».

Кроме того, 25-летняя спортсменка ответила на вопрос, касательно того, насколько для теннисистов статусны Олимпийские игры.

« Конечно, я не могу сравнивать медаль Олимпиады и любой титул на теннисном турнире. Это абсолютно разные вещи. Это даже не объяснить, наверное. До поездки на Олимпиаду я говорила, что, конечно, для любого теннисиста важнее выиграть турнир Большого шлема. Но когда ты окунаешься во всю эту олимпийскую атмосферу... Это что-то незабываемое и невероятное. Уверена, любой спортсмен безумно хочет выиграть эту медаль», – подчеркнула Кудерметова.

Напомним, казанская теннисистка является третьей ракеткой России, занимая в мировом рейтинге WTA 25-е место.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Вероникой Кудерметовой.