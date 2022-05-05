Кудерметова об отстранении российских теннисистов с Уимблдона: «Все это очень грустно»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, почему снялась с турнира WTA-500 в американском Чарльстоне.

«В этом году, к сожалению, не получилось у меня поехать в Чарльстон и защитить там титул, так как я провела два довольно хороших турнира в Индиан-Уэллсе и в Майами, где плюс еще играла финал в паре. Так что на подготовку к Чарльстону и к его грунтовому покрытию дней не оставалось вообще. Плюс еще в Майами меня где-то продуло, я простудилась и чувствовала себя не очень. Скажем так, решила поберечь силы и восстановиться, чтобы спокойно подготовиться к грунтовому сезону и уже напрямую поехать в Стамбул», – заявила теннисистка в беседе с корреспондентом спортивной редакции «Татар-информа».

Кроме того, Кудерметова прокомментировала отстранение российских спортсменов от выступления на Уимблдоне.

«Здесь, наверное, просто без комментариев. Но все это очень грустно, конечно», – заявила 25-летняя теннисистка.

Напомним, организаторы британского турнира приняли решение не допустить к соревнованиям российских теннисистов, из-за ситуации на Украине.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Вероникой Кудерметовой.