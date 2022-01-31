Кучаев о работе со Слуцким: «Он пытается создать неформальную, дружескую обстановку»

Новичок «Рубина» Константин Кучаев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким. По словам футболиста, наставник старается создать в команде дружескую атмосферу, что помогает при адаптации в коллективе.

«Главный тренер старается создать в команде такую неформальную обстановку. Не как тренер с игроком, а как друзья. Мы успели с ним поговорить даже про киберспорт. Я рассказал, что играю в компьютер. Он поделился своими знаниями, что он не углублен в эту тему. Это было забавно», – сказал 23-летний полузащитник клубному телевидению «Рубина».

Кроме того, Кучаев рассказал о депрессии и о процессе восстановления после серьезной травмы колена.

«Травмированное колено? Через тренировки все больше адаптируется. Но в каких-то моментах закрепощает. А депрессию было тяжело побороть. Первые три-четыре месяца я вообще не верил, что смогу заиграть на уровне Премьер-лиги», – заявил Кучаев.

Напомним, Константин Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды до конца этого сезона. Кроме того, у казанского клуба имеется право выкупа футболиста за 5 миллионов евро. Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.