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Спорт
31 января 2022  22:10
Дамир Садриев

Кучаев о работе со Слуцким: «Он пытается создать неформальную, дружескую обстановку»

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Новичок «Рубина» Константин Кучаев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким. По словам футболиста, наставник старается создать в команде дружескую атмосферу, что помогает при адаптации в коллективе.

«Главный тренер старается создать в команде такую неформальную обстановку. Не как тренер с игроком, а как друзья. Мы успели с ним поговорить даже про киберспорт. Я рассказал, что играю в компьютер. Он поделился своими знаниями, что он не углублен в эту тему. Это было забавно», – сказал 23-летний полузащитник клубному телевидению «Рубина».

Кроме того, Кучаев рассказал о депрессии и о процессе восстановления после серьезной травмы колена. 

«Травмированное колено? Через тренировки все больше адаптируется. Но в каких-то моментах закрепощает. А депрессию было тяжело побороть. Первые три-четыре месяца я вообще не верил, что смогу заиграть на уровне Премьер-лиги», – заявил Кучаев.

Напомним, Константин Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды до конца этого сезона. Кроме того, у казанского клуба имеется право выкупа футболиста за 5 миллионов евро. Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро. 

#фк рубин #Футбол
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