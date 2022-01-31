Кучаев о переходе в «Рубин»: «Первое предложение из Казани появилось года полтора назад»

Новичок «Рубина» Константин Кучаев рассказал о подробностях перехода из ЦСКА в казанский клуб. По словам футболиста, первые предложения из Казани по вопросу трансфера начали поступать еще полтора года назад.

«Предложение появилось давно, еще года полтора назад. Уже тогда я задумался о переходе, но клуб меня не отпустил. Потом у меня была небольшая травма, и я перестал играть», – сказал 23-летний полузащитник клубномутелевидению «Рубина».

Кроме того, Кучаев заявил, что одним из факторов перехода в казанский клуб стало то, что «Рубин» играет в интересный футбол, который подходит для развития молодых футболистов.

«В моем возрасте необходимо играть. Играть в команде, которая старается играть в футбол, а не «автобус» ставить. Поэтому для развития «Рубин» — хорошая команда. Место в турнирной таблице? Могло по-разному сложиться. После паузы все может поменяться», — заявил Кучаев.

Напомним, Константин Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды до конца этого сезона. Кроме того, у казанского клуба имеется право выкупа футболиста за 5 миллионов евро. Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.