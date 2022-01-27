Кучаев о переходе в «Рубин»: «Иду за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал переход на правах аренды в «Рубин».

По словам футболиста, в Казань он едет, в первую очередь, за получением игровой практики, которой ему так не хватало в ЦСКА.

«Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича, его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения. Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия», – цитирует Кучаева «Чемпионат».

Напомним, ранее сообщалось о том, что за аренду футболиста казанский клуб заплатит ЦСКА 70 тысяч евро.