Кубические путеводители по истории города презентуют в Менделеевске

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевске появятся кубические инсталляции, рассказывающие о самых известных личностях, которые жили, трудились или бывали в городе. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, все объекты объединены одной концепцией под названием «Жил, работал и гулял: 15 историй всемирно известных людей в Менделеевске».

На кубах разместятся QR-коды. Перейдя по ссылкам, можно будет ознакомиться с менделеевским периодом в жизни Бориса Пастернака, Бориса Збарского, Льва Карпова, Петра Ушкова, Дмитрия Менделеева и многих других.

Проект создается в рамках первого детского книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск». Главная цель фестиваля — привить подрастающему поколению любовь к чтению и книгам. Откроется фестиваль книжной ярмаркой, в которой участвуют более 40 издательств со всей России. Большой блок посвящен детским театрально-гастрономическим мастер-классам и творческим занятиям. Пройдет он 7 и 8 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что звезда ТВ Антон Аренс приготовит в Татарстане уху с «менделеевской водой».