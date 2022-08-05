Константин Малофеев: «Русские, татары должны ощущать ответственность за страну»

Константин Малофеев: «По ту сторону фронта никто не обсуждает, кто воюет с нашей стороны – буряты, татары, калмыки… Для них мы все русские»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы сотни лет создавали это государство как многонациональное»

Константин Валерьевич, вас многое связывает с татарским народом, у вас мама – татарка. Вам в детстве на день рождения пекли зур бэлиш?

Нет, не до такой степени. Дедушка и бабушка по линии мамы родом из Вятскополянского района, во время голода в Поволжье они уехали на Дальний Восток. У меня вообще родители – это дети «ссыльных». Мама с папой встретились на Дальнем Востоке, учились в одной школе, за одной партой познакомились.

Они были из класса «ссыльных». У них в Чегдомыне, в Хабаровском крае из 25 человек в классе 24 поступили в крупнейшие высшие учебные заведения России. Школьные преподаватели называли учеников на «вы». Потому что сами учителя были все ссыльными из Москвы, из Санкт-Петербурга, школьники получили очень хорошее образование.

Мой отец поступил в Казанский университет, стал астрофизиком. Мама поступила в Иркутский университет, но им хотелось жить вместе, поэтому она перевелась в Казанский педагогический институт. Они здесь учились, в Казани родился мой брат, и после этого родители переехали в Подмосковье, где отец получил распределение в обсерваторию в наукограде Пущино. Я родился уже в Подмосковье.

Что касается традиций в семье… Чак-чак, мы, конечно же, любили, обязательно пели за столом «Хазбулат удалой». В детстве я был уверен, что это татарская песня.

В Татарстане год назад освятили собор Казанской иконы Божией Матери, вы присутствовали на церемонии, знаете историю собора. Его возрождали всем миром, в том числе и татары по призыву первого Президента республики Минтимера Шаймиева. На ваш взгляд, выстроенная в Татарстане модель мирного существования народов может использоваться в проблемных регионах или странах СНГ?

Безусловно. Но любая модель выстраивается из элементов. Народы должны быть активными, чтобы можно было вести диалог. Русские должны быть субъектными в России, чтобы другим национальностям – чеченцам, башкирам, татарам – было с кем договариваться.

«Тот, кто говорит, что Россия – для русских, он разрушает наше государство. Точно так же, как если бы в Татарстане кто-то сказал, что эта республика только для татар» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Очень важный момент. Когда началась специальная военная операция, появились первые погибшие, были присвоены звания Герои России, Президент Владимир Путин сказал: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин…» Важно, чтобы русские осознали свою ответственность за наше многонациональное государство. Они не просто названы в Конституции государствообразующим народом, – они обязаны нести ответственность за всю Россию, так же как татары – государствообразующий народ в Татарстане.

Сейчас идут боевые действия на Украине, и по ту сторону фронта никто не обсуждает, кто воюет с нашей стороны – буряты, татары, калмыки… Для них мы все русские. И это та причина, по которой в России не должно быть русского национализма. Тот, кто говорит, что Россия – для русских, он разрушает наше государство. Точно так же, как если бы в Татарстане кто-то сказал, что эта республика только для татар. Мы сотни лет создавали это государство как многонациональное, и мы несем за него ответственность. Один мой друг татарин как-то сказал простую фразу в виде поста, она мне очень понравилась. Он сказал: «Первому государствообразующему народу от второго государствообразующего народа…»

Русские и татары, как второй по численности народ нашей огромной многонациональной имперской страны, должны чувствовать свою ответственность и не стесняться говорить об этом. И мы не должны стесняться своей национальности. Вот я говорю о том, что я русский человек и несу ответственность за Россию. И татарин, который со мной столько лет строил эту страну, также несет ответственность. Потому что это империя, это по определению многонациональное государство, это царство царств. Маленькое, моноэтническое государство не способно стать империей. Россия – империя, многонациональное государство, а Татарстан внутри России также многонационален, потому что татары несут ответственность за свою республику. И нам всем нужно продолжать выстраивать свое царство царств.

«Империя – это по определению многонациональное государство, это царство царств» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В США стараются не говорить о своей национальности, потому что они действуют по абсолютно другой модели. Они говорят, дескать, мы все эмигранты, у нас нет национальности, мы – американцы. И что им это дало? Движение Black Lives Matter! Искусственно заданная идентичность, в конце концов, выплеснулась в этот ужас, который они сейчас имеют. Не надо свою идентичность никуда прятать. Надо разговаривать друг с другом, дружить, создавать семьи, обмениваться традициями и становиться от этого богаче. Каким образом мы и живем на протяжении сотен лет.

«Планы по увеличению жилья должны превратиться в освоение гектаров земли вокруг городов»

По поводу семьи и традиций. Всемирный русский народный собор уделяет много внимания вопросам демографии, укрепления семейного союза. Но эту задачу невозможно решить без сохранения национальных традиций других народов, которые направлены на укрепление семьи. Насколько тесно сотрудничает собор с представителями других национальностей и конфессий?

Всемирный русский народный собор был создан Патриархом Кириллом в 1993 году, когда он еще носил сан митрополита. Это был период межвластия, когда между парламентом и Президентом России разгорелся конфликт, который привел к расстрелу Белого дома в центре Москвы. Чтобы уберечь страну от раскола, и был создан Всемирный русский народный собор. Его задача – объединить все интеллектуальные силы страны, всех соотечественников за рубежом, и не только русских, чтобы заглянуть в будущее.

Россия – это отдельная цивилизация в этом многополярном мире, который создается на наших глазах. Мы, безусловно, один из полюсов этого мира. При этом другие полюса имеют долгосрочные программы развития. Я говорю не только про Запад, который закрывает перед нами железный занавес. Там действует программа трансгуманизма, расчеловечивания, глобального содома, и она реализуется семимильными шагами.

Чтобы уберечь страну от раскола, Патриархом Кириллом (тогда еще митрополитом) был создан в 1993 году Всемирный русский народный собор Фото: patriarchia.ru

Но у китайцев есть принятая съездом Компартии программа «Китайская мечта-2050», где четко расписан путь китайской политической гегемонии, не говоря уже об экономической, которой Китай достиг прямо сейчас. Индия движется по пути национального самоопределения, они осознают себя одним из центров многополярного мира. В этой стране уходит из обращения английский язык, возрождается хинди.

Серьезные процессы происходят в мусульманском мире. Я встречался с бывшим королем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, он рассказывал о программе развития до 2050 года.

А у нас? Этим вопросом и занялся Всемирный русский народный собор, создавая «Образ будущего России-2050». В этой концепции, конечно, есть место всем национальностям, потому что русский народ создавал многонациональное государство. Этот образ будущего не отделяется от татарина, русского или якута. Он абсолютно одинаков для всех. И мы нашли тот заветный ключик, который позволит развернуть нашу демографическую тенденцию, которая пока негативна для наших народов.

На наш взгляд, первым делом необходимо изменение градостроительной политики России. Мы помним пример, как США в 30-е годы переломили демографическую тенденцию, после чего страна в течение 20 лет переживала беби-бум. Как им это удалось? Во времена Великой депрессии люди в городах в основном жили в бараках или домах, напоминающих советские «панельки». Американские власти начали переселять население в предместья. Появился термин suburb. Эта субурбанизация и привела к беби-буму. Порядка 35 миллионов семей были переселены в пригороды. Там стали открываться лучшие школы, там была ниже преступность по сравнению со скученными городскими кварталами. Плюс у каждого человека появился свой кусок земли.

Первым делом, по мнению Малофеева, необходимо изменение градостроительной политики России – людей надо переселять в пригороды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это была комплексная программа, когда кроме беспроцентной ипотеки, которая сгорала при рождении определенного числа детей, была поддерживающая культурная политика. Голливуд, пресса, радио – все это работало на имидж молодой семьи. В те годы возник термин «мыльная опера», чтобы домохозяйка, сидя дома и занимаясь детьми, видела, что ей уделяется время на телевидении.

Тогда же возник известный голливудский штамп, когда молодая пара целуется на выпускном вечере, после чего уезжает на машине. Это значит, что парень должен был начать работать в 18 лет. Это предполагало раннее взросление, раннее заведение семьи. Это и привело к беби-буму. Рост рождаемости продолжался вплоть до сексуальной революции, которая все изменила в худшую сторону. Наркотики, рок-н-ролл сделали свое дело, и в 70-е годы рост рождаемости прекратился.

Нам нужно взять за основу этот положительный опыт. Россия до сих пор движется по пути, проложенному Хрущевым, когда население переселяется из деревень в города. А когда люди живут в одно- или двухкомнатной квартире, они не могут завести семью из трех детей. Поэтому мы должны начать программы по повышению рождаемости с изменения градостроительной политики. Наши планы по увеличению жилья в миллионы квадратных метров должны превратиться в освоение миллионов гектаров земли вокруг наших городов.

Село – это еще и сохранение традиций, определенного мышления, уклада.

Совершенно верно. Там создается особое сообщество. Ты всегда знаешь своего соседа по даче, но вряд ли знаешь своего соседа по многоквартирному дому. И это важно для всех традиционных конфессий России, для всех национальностей. Мы все изначально жили на земле, а потом загнали себя в эти «человейники», где сложно завести большую семью.

Градостроительная политика – это только начало нашей программы по созданию «Образа будущего России – 2050». В нашем плане, безусловно, есть культурный, социально-экономический и материальные аспекты, чтобы семья была обеспечена работой и социальной сферой. Пандемия коронавируса, когда треть сотрудников ушла на удаленку, показала, что люди могут жить и работать за пределами душного города. Не нужно строить дорогие парки, фитнес-центры, потому что будет создана настоящая естественная среда.

«Нас должна интересовать только та экономика, которая создает рабочие места» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, мы должны обеспечить молодого человека работой, чтобы он смог стать отцом не в 30 лет, а раньше. В этой связи наше экономическое планирование должно измениться из планирования ВВП или капитализации в планирование числа новых рабочих мест. Нас вообще должна интересовать только та экономика, которая создает рабочие места. Нам не интересен предприниматель, который говорит, что у него удвоится прибыль от того, что он роботизирует свое производство, у него вместо 1000 человек будет работать 300. Это значит, что 700 человек потеряют работу. Нас интересуют рабочие места.

Если таким образом каждый субъект Федерации, каждый муниципалитет будет смотреть на принимаемые им решения с демографической точки зрения, вот тогда у нас может исправиться ситуация.

Это комплексное решение, мы его описали в «Образе будущего России – 2050». Этот документ находится в таком состоянии, что после доклада Святейшего Патриарха Кирилла на следующем Соборе осенью этого года мы в состоянии передать его в Правительство России и в Администрацию Президента РФ, чтобы они принимали документы стратегического планирования. Без этого ситуация не исправится. Мы должны полностью создать собственную, самобытную модель развития. Мы должны взять лучшие навыки от наших китайских соседей, от американцев, от саудитов, которые используют свои углеводороды на благо народа. Этот опыт даст нам возможность двигаться вперед гораздо быстрее, чем мы это делали, пока оглядывались на учителей из Международного валютного фонда.

Если я не ошибаюсь, Владимир Путин уже знаком с некоторыми тезисами из стратегии Всемирного русского народного собора. В частности, он не раз говорил на выступлениях, что образом будущего России должна стать крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей.

Мы не называем этот документ стратегией, это «Образ будущего». Стратегия – нечто более приземленное. Мы говорим о том, какой мы хотим видеть страну через 30 лет, потому что без этого образа нельзя написать стратегию, то есть к чему мы стремимся. В образе будущего мы являемся богатой, процветающей, многонаселенной, совершенно независимой ни от кого, богатейшей в мире по природным ресурсам страной, со своей самобытной культурой, своими традиционными ценностями, которая ни в ком не нуждается, но всем помогает.

Вопрос рабочих мест, безусловно, очень важен, но также крайне важен и процесс цифровизации производств, развития цифровой среды. На ваш взгляд, какие шаги необходимы для укрепления цифрового суверенитета России и какую роль мог бы сыграть в этом процессе Татарстан?

«В России должны быть свои сервисы, должна быть собственная элементная база, так называемое железо, собственные процессоры…» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан может сыграть ведущую роль, учитывая, что здесь высокий уровень проникновения интернета. Поэтому любой проект любого отечественного видеохостинга будет поддерживаться в Татарстане, и это обеспечит развитие отечественных сервисов. В республике хорошая технологическая платформа.

Я считаю, что мы в России должны избавиться от Google, эта компания должна быть разрушена, как Карфаген. Тем более что они нам должны. Телеканал «Царьград» получил 1 млрд рублей от Google, но этого мало. С сентября у нас опять заработает «счетчик», и на этот раз он не остановится. Мы не хотим взыскивать с них деньги, мы хотим заставить их выполнять российское законодательство. Они его не выполняют. Вместо Google в России есть Яндекс, вместо YouTube должен появиться собственный видеохостинг, вместо Facebook есть «ВКонтакте».

В России должны быть свои сервисы, раз должна быть собственная элементная база, так называемое железо, собственные процессоры… Вся цепочка от железа через программное обеспечение до социальных сетей и мессенджеров должна быть своя. Только это обеспечит настоящий цифровой суверенитет. И Татарстан с его возможностями и ресурсами должен стать таким образцом для цифрового суверенитета России.

Константин Малофеев — российский предприниматель, политик и общественный деятель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора.



Родился 3 июля 1974 года в подмосковном наукограде Пущино. В 1996 году окончил юридический факультет МГУ по специальности «государственное право».



В 1996 году устроился на работу юристом в компанию «Ренессанс Капитал».

В 2000 году возглавил компанию Regent Europian Securitis (ЗАО «Риджент Юропеан Секьюритиз Лимитед»).

В 2002–2004 годах руководил департаментом корпоративных финансов Инвестиционного блока МДМ-Банка.

В 2005 году основал группу Marshall Capital Partners, специализирующуюся на прямых инвестициях.

В 2007 году создал Гимназию Василия Великого и основал Фонд святителя Василия Великого.

В 2015 году основал группу «Царьград», на протяжении двух лет был генеральным продюсером

телевизионного канала «Царьград».

В апреле 2019 года избран заместителем главы Международной общественной организации Всемирный русский народный собор.



В январе 2020 года в качестве замглавы ВРНС Константин Малофеев стал активным участником общественной дискуссии по внесению изменений в Конституцию РФ и предложил отразить в преамбуле веру в Бога, многодетность, понятие семьи как союза мужчины и женщины. Многие из этих инициатив получили поддержку широкой общественности, в частности идею зафиксировать брак как союз мужчины и женщины поддержал Владимир Путин.