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Ксения Шойгу заявила, что Центр триатлона в Альметьевске могут начать строить в 2025 году
Строительство Центра триатлона в Альметьевске может начаться в 2025 году. Об этом президент Федерации триатлона в России Ксения Шойгу рассказала в своем телеграм-канале, подводя итоги встречи с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
«У триатлона, как у любого вида спорта с сотней мероприятий по году и составом сборной более чем в 150 человек, должен быть дом, а именно – место для постоянных сборов как профессиональных спортсменов, так и любителей, их у нас более десяти тысяч человек! – написала Шойгу. – Начинаем проектирование Федеральной тренировочной базы олимпийской сборной по триатлону в Альметьевском муниципальном районе – у нас есть все шансы начать стройку в 2025 году».
Она поблагодарила Татарстан и Рустама Минниханова за поддержку, также выразила благодарность министру спорта Татарстана Владимиру Леонову и мэру Альметьевска Тимуру Нагуманову.
Сегодня в Доме Правительства прошла встреча Рустама Минниханова с Ксенией Шойгу, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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