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Руc Тат
Спорт 6 октября 2023 10:51

Минниханов и Ксения Шойгу обсудили строительство Центра триатлона в Альметьевске

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Минниханов и Ксения Шойгу обсудили строительство Центра триатлона в Альметьевске
Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Федерации триатлона в России Ксенией Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

На мероприятии, прошедшем в Доме Правительства республики, обсуждались организация соревнований в Татарстане, вопросы популяризации спорта, а также возведение Федерального центра триатлона в Альметьевске.

#Рустам Минниханов #триатлон
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