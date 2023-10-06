Минниханов и Ксения Шойгу обсудили строительство Центра триатлона в Альметьевске

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Федерации триатлона в России Ксенией Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

На мероприятии, прошедшем в Доме Правительства республики, обсуждались организация соревнований в Татарстане, вопросы популяризации спорта, а также возведение Федерального центра триатлона в Альметьевске.