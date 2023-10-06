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Минниханов и Ксения Шойгу обсудили строительство Центра триатлона в Альметьевске
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Фото: rais.tatarstan.ru
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Федерации триатлона в России Ксенией Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
На мероприятии, прошедшем в Доме Правительства республики, обсуждались организация соревнований в Татарстане, вопросы популяризации спорта, а также возведение Федерального центра триатлона в Альметьевске.
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