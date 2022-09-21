Ксения Дромняк о частичной мобилизации: «Главный призыв женщинам — успокоиться»

Обращение Президента России Владимира Путина и объявление о частичной мобилизации вызвало волнение в обществе, о чем говорят комментарии в соцсетях. Однако в текущей ситуации очень важно вести себя спокойно и сдержанно, отметила в беседе с «Татар-информом» зампредседателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Ксения Дромняк. Прежде всего она адресовала свой призыв женщинам.

«Сегодня после послания Президента в социальных сетях и в обществе пошли достаточно резкие высказывания. И я хочу обратиться к женщинам, которые в эти дни переживают и нервничают за своих мужей и сыновей, сказать, что необходимо успокоиться. Целостность и безопасность нашего государства в надежных руках», — отметила Дромняк.

По ее словам, необходимо понимать, что частичная мобилизация касается профессиональных военнослужащих. «Они пойдут защищать, прежде всего, наши границы, которые, как мы надеемся, в нашей стране скоро увеличатся», — выразила уверенность собеседница агентства.

Парламентарий подчеркнула, что решение Президента РФ Владимира Путина было верным.

«Решение нашего верховного главнокомандующего я, безусловно, поддерживаю. Оно было взвешенным и с учетом международной политики, которая сейчас ведется в недружественных нам странах, — крайне необходимым», — заключила Ксения Дромняк.