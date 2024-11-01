КС отменил сроки давности по искам прокуратуры о незаконно утраченных активах государства

Конституционный суд РФ отменил сроки давности по антикоррупционным искам прокуратуры. Теперь взыскать в доход государства можно незаконно приобретенное имущество, даже если это произошло много лет назад. Решение Конституционного суда РФ было вынесено накануне, 31 октября.

Поводом стал запрос Краснодарского краевого суда, где рассматривались апелляционные жалобы представителей ГК «Концерн Покровский» – крупного агропромышленного холдинга в России на решение районного суда. Он удовлетворил требования Генпрокуратуры о возвращении государству имущества, которое в результате коррупционных деяний в начале 2000-х годов отошло к тогда еще госслужащему.

Как объяснил Конституционный суд, решение касается имущества, которое было приобретено благодаря коррупционным действиям. Цель этого решения – реализация публичного интереса в сфере противодействия коррупции.

КС подчеркнул, что решение касается именно антикоррупционных исков прокуратуры и не распространяется на иные иски прокуроров, направленные на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество.