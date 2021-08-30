Крытая часть экстрим-парка «Урам» обошлась Татарстану в 766 млн рублей

В Казани завершилось строительство крытой части экстрим-парка «Урам». На него было выделено около 766 млн рублей. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«На строительство крытой части парка было выделено 766 млн рублей. Заказчик — Правительство Республики Татарстан», — отметил министр.

Сейчас строительные работы в здании полностью завершены, профессиональные спортсмены тестируют спортивные объекты. Открыть общественное пространство планируют в ближайшие месяцы, добавил Фаттахов.

Напомним, крытую часть экстрим-парка сегодня осмотрел Президент Татарстана Рустам Минниханов.