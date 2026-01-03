«Крышки выделяют его не меньше, чем бутылка»: чем опасен микропластик в питьевой воде?

Каким образом микропластик попадает к нам на стол? В стеклянной бутылке он тоже есть? Сколько воды пить в день и когда это делать лучше всего? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной и поликлинической терапии КГМА, профессор Рафик Сайфутдинов.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Можно говорить о связи микропластика и его появлении в мозговых структурах, его роли в развитии деменции»

Сегодня никому не нужно объяснять, какую роль играет в нашей жизни вода и ее качество. Как говорил великий Леонардо да Винчи: «Вода – это источник жизни, и она должна быть чистой и прозрачной, как наши мысли».

«Я прожил более половины своей жизни в Сибири, в Иркутской области. Там, как вы знаете, расположено озеро Байкал – треть мирового запаса всей питьевой воды. Вода там очень мягкая и чистая. В свое время мы заливали воду из Байкала в аккумуляторы, как дистиллированную. Иркутяне, которые живут возле берега Ангары, могут спокойно пить воду из-под крана без всяких проблем. Кстати, в Иркутской области люди намного реже болеют мочекаменной болезнью, чем в Татарстане», – рассказал врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой госпитальной и поликлинической терапии КГМА, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ Рафик Сайфутдинов.

«Понятно, что нельзя полностью отказаться от пластика. Вы же не понесете 5 литров воды в стекле» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда говорят, что вода жесткая, значит, в ней содержатся в избытке ряд макро- и микроэлементов: соли кальция, фосфора и магния и др. Поэтому ее потребление может привести и к сухости кожи, и к ломкости волос, и к серьезным болезням. Помимо солей, объясняют эксперты, сегодня в воду проникает микропластик – крошечные частицы размером менее 5 миллиметров, которые образуются при распаде крупных пластиковых изделий. Это обстоятельство очень тревожит людей.

«Понятно, что нельзя полностью отказаться от пластика. Как минимум в пластиковой таре легче транспортировать. Вы же не понесете 5 литров воды в стекле – это очень тяжело. Что касается микропластика, то от этого никуда не уйти. В наших силах вмешаться в его распространение», – констатировал ученый.

Чтобы снизить попадание микропластика в окружающую среду, нужно выбрасывать пластиковую посуду в специально отведенных местах. К сожалению, множество пластиковых бутылок сегодня находят и в лесах, и в морях. Они медленно, но верно разлагаются, загрязняя и воду, и почву.

«Недавно я был на Байкале, и мы с друзьями пошли в лес, причем далеко зашли. Пластиковые бутылки лежат везде, даже в самой глубокой чаще. Они разлагаются там, где растут ягоды, грибы, – все это впитывается, а потом попадает к нам на стол. Наука исследует тему микропластика. Уже говорят о связи между микропластиком и его появлении в мозговых структурах, его роли в развитии деменции. Нас ждут серьезные непредсказуемые последствия, если сегодня мы всем миром не возьмемся за эту проблему», – отметил доктор медицинских наук.

В некоторых случаях уровень микропластичных частиц в стеклянных бутылках оказался в пять, а то и в 50 раз выше из-за краски на крышках Фото: © «Татар-информ»

Крышки, особенно крашеные, будут выделять микропластик не меньше, чем сама бутылка

Несмотря на растущую озабоченность по поводу пластикового мусора, считалось, что использование стеклянной тары является безопасной альтернативой. Французские ученые из агентства по безопасности пищевых продуктов ANSES провели серию тестов различных напитков, разлитых в разные типы упаковки. К удивлению исследователей, в напитках из стеклянных бутылок было выявлено значительно больше микропластика, чем в аналогичных напитках в пластиковых бутылках. В некоторых случаях уровень этих частиц в стекле оказался в пять, а то и в пятьдесят раз выше из-за краски на крышках, которая при трении и транспортировке отслаивается и попадает в напиток.

«Микропластик содержится не только в пластиковых бутылках. Он входит в структуры всех ингредиентов, которые употребляются при хранении продуктов. Крышки, особенно крашеные, будут выделять микропластик не меньше, чем сама бутылка. Поэтому в этом вопросе я абсолютно согласен с коллегами», – сказал Рафик Сайфутдинов.

По словам профессора, к любой таре нужно относиться очень бережно. Нужно знать и не нарушать условия хранения того или иного продукта, чтобы он не потерял свои свойства и тем более не представлял опасности.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как хранить продукты так, чтобы не питаться микропластиком.

Любая минеральная вода должна храниться в стеклянной бутылке Фото: © «Татар-информ»

Минералка – это лекарство, которое нужно правильно хранить

«В разговоре о правильном хранении я хотел бы отдельно остановиться на теме минеральной воды. В ее состав входят различные микроэлементы и биологические вещества, то есть это лекарство, а не просто жидкость. А если это лекарство, то и хранить его надо определенным образом», – отметил гастроэнтеролог.

Как же правильно хранить минеральную воду?

Любая минеральная вода должна храниться в стеклянной бутылке. Стеклянная бутылка должна быть темно-зеленой либо коричневой. Минеральная вода должна храниться при температуре не выше 6-12°. Любая минеральная вода должна быть газирована стопроцентно. Минеральная вода должна храниться только в горизонтальном положении.

«Это ГОСТ. Зайдите в магазин и посмотрите, как хранится минеральная вода. Нарушаются практически все вышеуказанные условия. Под воздействием того же света идут различные реакции. Что мы пьем – уже непонятно. Посему минеральную воду лучше покупать в аптеке. Что касается дозировки, об этом надо разговаривать с гастроэнтерологом. Нельзя покупать случайную бутылку. Одна вода лучше при повышенной кислотности желудка, другая – при пониженной. Одна помогает при болезнях желчного пузыря, другая помогает кишечнику. Одни виды вод нужно пить теплыми или горячими, а другие – холодными», – рассказал врач.

«Кипяченая вода ничем не отличается от той, что продается в специальных автоматах, – это же не просто вода, ее тоже фильтровали» Фото: © «Татар-информ»

Какую воду пить и как правильно это делать?

В завершение беседы мы задали профессору Сайфутдинову самые популярные вопросы о питьевом режиме.

1. Сколько воды нужно выпивать в день?

«Лично я использую очень простую методику: на одну потраченную нами килокалорию мы пьем миллилитр воды. Если вы съели 1500 ккал, значит, вы должны выпить 1,5 литра воды. Если вы спортсмен или занимаетесь тяжелым физическим трудом, вы съедаете 3000-5000 ккал, соответственно у вас поднимается и необходимый уровень воды», – сказал медик.

2. Как правильно пить воду – до или после приема пищи? Можно ли запивать еду?

«Я часто слышу этот вопрос. И ответ на него: пейте тогда, когда хотите. К слову, мы можем двумя простыми действиями помочь нашему желудку переварить пищу: изначально нарезать ее на мелкие кусочки и хорошо прожевать их. Желудок переваривает пищу диаметром всего до 2 миллиметров. Хорошо пережеванная пища – наполовину переваренная пища. Любой продукт надо тщательно пережевывать. Индийские йоги жуют хлеб 33 раза, превращая его в воду. Я бывал в Индии и могу сказать, что там почти на каждом углу сидят йоги, которым 100 лет и больше», – рассказал доктор.

3. Если приучить желудок к кипяченой воде, он плохо среагирует на некипяченую воду из фильтра?

«Мы кипятим воду, чтобы очистить ее от микробов. И она ничем не отличается от той воды, которая продается в специальных автоматах, – это же не просто вода, ее тоже фильтровали. Большой разницы для желудочно-кишечного тракта нет, но перед употреблением лучше ее прокипятить», – подчеркнул профессор.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

4. Какую воду пить лучше – теплую или холодную?

«Это не играет никакой роли. Все зависит от того, что вы хотите. Некоторые люди просыпаются с утра и перед походом в туалет пьют стакан холодной воды – это действительно ускоряет работу кишечника, но принуждать всех начинать свое утро именно так незачем», – считает врач-гастроэнтеролог.

5. Можно ли пить воду прямо перед сном?

«В этом нет смысла. Не надо пытаться прочистить что-то, выпивая стакан на ночь. Пищевод очистится сам, а ротовую полость лучше прополоскать. Выпив воды перед сном, вы обречете себя пойти ночью в туалет. Хорошо ли это? А вообще прямо перед сном ничего не едят и не пьют. Ужин должен быть за четыре часа до сна, за два часа до сна можно выпить кисломолочный продукт: катык, наринэ, кефир, мацони», – посоветовал профессор.

6. Можно ли в Татарстане сделать так, чтобы вода из-под крана была пригодна для питья, как в Иркутске?

«В Иркутске следят лишь за качеством труб. Технология проста: ставят насос на берегу Ангары на определенную глубину, он качает, а люди могут пить из-под крана. Я видел такое в Вене и Сингапуре, но там строят мощные очистные сооружения. В Татарстане сделать такое можно, если установить специальные фильтры», – заключил Рафик Сайфутдинов.