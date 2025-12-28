Микропластик в еде или лишние углеводы: что на самом деле угрожает нашему здоровью?

Как хранить продукты так, чтобы не питаться микропластиком? Почему больше половины татарстанцев имеют лишний вес? Что на самом деле нужно есть на завтрак, обед и ужин? Ответы – в интервью «Татар-информа» с доктором медицинских наук, профессором кафедры общей гигиены Казанской государственной медицинской академии Оксаной Фроловой.





Оксана Фролова: «Если в пищевом продукте тяжелых металлов выше нормы, эти продукты не допускаются в продажу и уничтожаются. Есть специальная система, способная рассчитать, как влияют минимальные дозы на наше здоровье»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В нашу еду попадают и пестициды, и микропластик: опасно ли это?

В то время как людей на Земле становится все больше, активно растут города, аграрии вынуждены производить все больше продуктов питания, чтобы прокормить растущее население планеты. На меньших площадях выращивается большее количество культур. Современная сельскохозяйственная продукция должна быть очень урожайной и долго хранимой. Для этого при выращивании культур применяются пестициды и минеральные удобрения. Их остаточное количество присутствует и в продуктах, которые мы едим.

«В сельскохозяйственных продуктах действительно можно найти микродозы загрязняющих веществ. Как правило, это остаточные количества минеральных элементов и пестицидов. Без них в сельском хозяйстве сегодня не обойтись. Нужно сказать, что это все контролируется. Есть большая система оценки канцерогенного и канцерогенного риска. Если в пищевом продукте тяжелых металлов выше нормы, эти продукты не допускаются в продажу и уничтожаются. Есть специальная система, способная рассчитать, как влияют минимальные дозы загрязняющих веществ на наше здоровье. Поэтому всё, что допускается сегодня на прилавки в магазины страны, безопасно», – объяснила доктор медицинских наук, профессор кафедры общей гигиены Казанской государственной медицинской академии Оксана Фролова.

По словам эксперта, не нужно бояться и ГМО. Изменения в ДНК организмов вносятся для того, чтобы увеличить урожайность, устойчивость к вредителям и засухе. К тому же, разрешенные к применению генетически модифицированные растения получают меньше пестицидов и минеральных удобрений.

Сегодня многие люди обеспокоены микропластиком из-за его повсеместного распространения и потенциального вреда для здоровья. Оксана Фролова считает, что повода для паники нет.

«Микропластик, который образуется в ходе нашей жизнедеятельности, уходит в землю, а затем – в воду. У нас на столе действительно может оказаться та же рыба, получившая микродозы пластика. Однако сегодня Всемирная организация здравоохранения утверждает: доказательств тому, что микропластик опасен, нет», – отметила профессор.

Явных свидетельств вреда микропластика нет, куда большую опасность несут наши пищевые привычки и культура питания Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Если на кастрюле откололась эмаль, она больше не пригодна для готовки

Если вы обеспокоены тем, что в еду попадет что-то лишнее, нужно соблюдать следующие рекомендации.

Хранить продукты лучше в посуде из стекла или нержавеющей стали с маркировкой 18/10. Не стоит хранить еду в алюминиевой и хрустальной посуде. Салаты в хрустале можно хранить максимум шесть часов. После этого времени еда получает частицы свинца. Нельзя разогревать еду в пластиковых контейнерах и в полиэтиленовых пакетах. Для горячего чая подойдут пластиковые стаканы, приспособленные именно для горячей жидкости. Обращайте внимание на маркировку. Если на кастрюле откололась эмаль, она больше не пригодна для готовки. Под эмалью находятся металлы: любой скол – и они мигрируют в еду. Разделочные доски безопасны ровно до тех пор, пока вы не прорубили верхнее покрытие. Любой пластиковой емкостью нельзя пользоваться больше года – внутренняя поверхность в любом случае будет повреждена. Все это – дополнительные источники микропластика. Тщательно мойте любые фрукты и овощи под теплой проточной водой щеткой для посуды. Фрукты при желании после мытья можно чистить от кожуры.

Согласно исследованию, сегодня 67% татарстанцев обладают избыточной массой тела и ожирением Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У 67% татарстанцев есть лишний вес

Явных свидетельств вреда микропластика на сегодняшний день нет. Но, отмечают эксперты, куда большую опасность несут наши пищевые привычки и культура питания.

«Согласно исследованию, сегодня 67% татарстанцев обладают избыточной массой тела и ожирением. Количество этих людей растет. В чем дело? Люди мало двигаются, потребляют мало витаминов с минеральными элементами и много калорий», – сказала Оксана Фролова.

По словам профессора, сегодня мы потребляем излишне много калорий. Это количество нашему организму просто не нужно, ведь мы его не сжигаем.

«Раньше нам приходилось потреблять больше калорий. В 1952 году человеку рекомендовали 3500-5000 килокалорий в день. Сейчас этот показатель по факту составляет 1600-2500, но многие едят, как полвека назад. Раньше домохозяйки потребляли столько калорий, сколько сегодня шахтеры. Это было оправданно. Тогда не было посудомоек и стиральных машин. Автобусные остановки были большой редкостью, до них нужно было долго идти пешком. Есть приходилось больше», – подчеркнула доктор наук.

В 2005 году людей с избыточной массой тела в республике было менее 50%. Большинство среди них составляли женщины. В 2019-м мужчины догнали женщин. Другая негативная тенденция в том, что растет число детей с избыточным весом и ожирением. Как известно, избыточная масса тела – это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сахарного диабета и дальнейшей инвалидности.

«К набору веса ведет избыток углеводов. В каких продуктах мы его наблюдаем? Это мука высшего сорта, манная крупа, шоколадные батончики, любой фастфуд. Если человек потребляет на 500 килокалорий в день больше нормы, за год он поправится на 5 килограммов. 500 килокалорий – это 100 граммов семечек, упаковка орехов кешью либо литр пакетированного сока. Не так много, как кажется, но это будет приводить к избыточной массе тела», – объяснила Оксана Фролова.

Человеку нужно есть мясо ежедневно только до 23 лет, пока организм растет и крепнет. Взрослому достаточно потреблять мясо 2-3 раза в неделю Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не надо есть мясо с каждым приемом пищи»

«Татарская национальная кухня раньше была атрибутом праздника. Треугольники не ели каждый день на обед. Пироги – это лишние калории и лишний вес. Еще у нас в два раза превышено потребление белков животного происхождения. Это наша национальная особенность – есть мясо с каждым приемом пищи. Это неправильно, ведь мы потребляем много жиров. Таким образом, растет риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и развития новообразований», – отметила ученая.

Человеку нужно есть мясо ежедневно только пока организм растет и крепнет. Взрослому достаточно потреблять мясо 2-3 раза в неделю.

«Да, мы едим много мяса, но у нас недостаток железа. Чтобы железо всосалось, в каждом приеме пищи должен присутствовать витамин С. Съели мясо – запейте яблочным соком, а не просто чаем», – советует доктор.

Также татарстанцы потребляют мало молока, а значит, и кальция – это губительно влияет на здоровье костей и зубов. Как избежать дефицита кальция? Для этого нужно каждый день есть либо 100-граммовый кусок сыра, либо 600 граммов творога, либо выпивать практически литр молока.

«Беременной женщине нужно около 1800 миллиграммов кальция в день, чтобы снабжать свои кости и кости ребенка. Будущая мать должна активно потреблять молочные продукты. Обращаю внимание: нам нужно молоко животного происхождения. Никакое не кокосовое, там мало кальция», – подчеркнула Оксана Фролова.

Также, по словам профессора КГМА, татарстанцы едят мало овощей, фруктов и рыбы. Территория нашего региона эндемична по йоду, цинку и селену. Дефицит этих микроэлементов можно покрыть только морской рыбой, а не речной.

«Необязательно покупать дорогие сорта, например форель. Можно кушать окуня и минтай. ВОЗ рекомендует есть по 200-300 граммов рыбы два-три раза в неделю», – объяснила специалист.

Каждый человек должен обязательно питаться четыре раза в день Фото: © «Татар-информ»

Идеальный рацион: какой он?

Каждому человеку рекомендовано питаться четыре раза в день. Мы узнали у Оксаны Фроловой, какие продукты и блюда должны составить идеальный рацион дня.

Завтрак : овсяная каша длительного приготовления, желательно на молоке, а также кусок сыра, лучше более жирный.

: овсяная каша длительного приготовления, желательно на молоке, а также кусок сыра, лучше более жирный. Обед : суп и овощной салат. На второе – тушеная капуста, печень.

: суп и овощной салат. На второе – тушеная капуста, печень. Полдник : яблоко, груша, апельсин или несладкие йогурты без красителей.

: яблоко, груша, апельсин или несладкие йогурты без красителей. Ужин: рыба и овощной салат.

«Хлеб едим только цельнозерновой. И не более двух-трех кусков в день. Что касается напитков, можно рекомендовать отвары трав, компот и несладкие кисели. Не добавляйте сахар в чай или кофе – это лишние углеводы и калории», – объяснила профессор.