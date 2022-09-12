Крым потерял 19% туристов, Казань — в топе по познавательности: Ростуризм — о лете-2022

Казань стала одним из лидеров среди российских городов для познавательных поездок. Об этом, подводя предварительные итоги года, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, за летний сезон в стране отдохнули около 25 млн человек, что выше и показателей 2021 года, и допандемийного периода. Благодаря туристическому кешбэку повысился и интерес к осенним путешествиям, началу горнолыжного сезона. Так, продажи туров и бронирование гостиниц на это время увеличилось в 2-3 раза, подчеркнула глава Ростуризма в своем Telegram-канале.

Также она остановилась на показателях отдельных городов и регионов. К примеру, Догузова назвала топ городов с познавательными городскими поездками: это Санкт-Петербург, Москва и область, Нижний Новгород, Казань, а также маршруты Золотого кольца и Русского Севера.

За лето в стране значительно снизился спрос на путешествия по Крыму: его посетили на 19% туристов меньше, чем в 2021 году. А вот поездки по Северному Кавказу, наоборот, стали в два раза популярнее, чем предыдущим летом.

Несмотря на целый ряд ЧП, произошедших в Крыму, россиянам не стоит отказываться от отдыха на полуострове. Какова обстановка и цены в регионе и как относятся к близости боевых действий сами крымчане, выяснила корреспондент «Татар-информа».