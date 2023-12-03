В промзоне Челнов потушили крупный пожар

В Набережных Челнах полностью потушили пожар на крупном авторынке «Гараж 500». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Фото: t.me/rimmachelny

Напомним, сообщение о пожаре поступило накануне в 18.37. Возгорание случилось на территории авторынка «Гараж-500» промзоны «Заритал». Площадь пожара составила 6,8 тысячи квадратных метров.

К тушению были привлечены все службы МЧС города, а также ПАД и ряд местных предприятий.

В свою очередь мэр автограда Наиль Магдеев отметил, что это большая потеря для малого бизнеса.

«По результатам расследования посмотрим, что мы, городские власти, можем в это вопросе сделать и помочь», – указано в Telegram-канале пресс-секретаря главы города.

Прокуратура Челнов совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности.