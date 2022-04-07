Крупные сети отменили большинство ограничений на продажу продуктов в одни руки

Сетевые супермаркеты «Карусель», «Пятерочка», «Перекресток» и другие магазины группы X5 отменяют ограничения по объему продажи социально значимых товаров в одни руки. Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.

«Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. В настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Карусель“ продаются без ограничений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что продажи гречневой крупы, сахара, соли, подсолнечного масла и вермишели опустились ниже уровня конца февраля и начала марта, когда наблюдался повышенный спрос на эти продукты.

«Так, по состоянию на 5 апреля спрос на гречку был втрое ниже пикового значения начала марта, на сахар — меньше в 4 раза, на соль — в 3,5 раза, на подсолнечное масло — в 3,4 раза пикового мартовского значения», — отмечают в компании.

Кроме того, по информации ретейлера, с конца февраля общие запасы гречки, соли и сахара значительно увеличились.

Ранее глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров призвал жителей республики не создавать ажиотажный спрос на продукты питания, о чем сообщал «Татар-информ».