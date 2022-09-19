«Крупнейший хаб»: в Казань прибыл первый первый контейнерный поезд из Владивостока

Сегодня в Казань прибыл первый контейнерный поезд с товарами народного потребления из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На транспортировку грузов потребовалось 11 дней.

«Состав уходил в начале сентября. И вот он прибыл в Казань. Сейчас запущен регулярный контейнерный поезд, который связывает Владивосток с Казанью. Контейнерным перевозкам сейчас уделяется большое внимание из-за высокой скорости доставки. По оценкам экспертов, переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарстана на 15–25% и снизить время доставки более чем в два раза», – отметил помощник Президента Республики Татарстан, бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, в свою очередь, передал присутствующим поздравления от имени руководства республики. «С прибытием состава хотел бы поздравить от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и Правительства республики. Это очень значимое событие. Контейнерные перевозки – эффективный способ доставки грузов», – сказал он.

Регулярный сервис FESCO Kazan Shuttle будет отправляться два раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарстана и в другие города Поволжья. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня большинство цепочек поставок проходили через Москву. В данный момент прибыло 85 контейнеров грузом свыше 1,2 тыс. тонн.

«Эта работа позволит нам увеличить контейнеризацию. Тут республика отстает от среднероссийских показателей. В этом мы видим неиспользованный потенциал для дальнейшего роста республики», – добавил он.

Присутствующий на торжественной церемонии директор по работе с ключевыми клиентами транспортной группы FESCO Алексей Руссол добавил, что в Казани может появиться один из крупнейших транспортных хабов России.

«Готовясь к запуску нового проекта, мы провели осмотр инфраструктуры и мощностей транспортно-логистических центров Татарстана. В ходе этой работы стало видно, как быстро развивается местная промышленность, интернет-торговля. Интенсивный рост и развитие республики, помноженные на рост контейнеризации и удачное географическое расположение на пересечении основных транспортных коридоров страны, дают Татарстану все шансы стать крупнейшим транспортным хабом в России», – пояснил он.

По его словам, текущий маршрут выигрывает у существующих транспортных коридоров по срокам доставки. «Мы видим большой потенциал в развитии логистических услуг [в Татарстане]. Мы приложим усилия, чтобы сделать Казань одним из крупнейших транспортных хабов России», – заключил он.

Напомним, что запуск регулярного контейнерного поезда по маршруту Владивосток – Казань состоялся 6 сентября 2022 года в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Сервис должен стать новым звеном в интермодальной цепочке перевозок Азия – Россия, соединяющей регулярные морские линии FESCO с российской железнодорожной сетью.

В тот же день было подписано соглашение между Правительством Республики Татарстан и группой FESCO о сотрудничестве в сфере регулярных контейнерных железнодорожных и интермодальных перевозок, связывающих крупнейшие экономические центры Республики Татарстан с другими субъектами Российской Федерации, КНР, странами Юго-Восточной и Южной Азии, странами исламского мира и Европы. Соглашение также предусматривает оценку перспектив развития контейнерных перевозок в Республике Татарстан на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ).