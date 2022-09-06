«Мост между Китаем и РТ»: в Казань отправился первый прямой поезд с товарами стран АТР

фото: пресс-служба Президента РТ

Из Владивостока в Казань отправился первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Время в пути составит 11 суток, в дальнейшем такие составы будут курсировать дважды в месяц. В торжественной отправке первого поезда принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, который посетил сегодня Владивостокский морской торговый порт.

«Регулярный сервис FESCO Kazan Shuttle будет отправляться 2 раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Республики Татарстан и в другие города Поволжья. Время в пути составляет 11 суток», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, отметив, что ранее поставки проводились через Москву.

Также Рустам Минниханов провел встречу с вице-президентом линейно-логистического дивизиона FESCO Германом Масловым. Компания рассматривает Татарстан в качестве перспективного региона для развития транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков на Волге.

«Для нас данное сотрудничество представляет стратегический интерес. Республика Татарстан имеет хорошую транспортную инфраструктуру, и мы готовы со своей стороны оказать все необходимое содействие в реализации транспортно-логистического проекта», — отметил руководитель РТ.

Он ознакомился с работой автомобильного и универсального терминалов компании, оценил проект «Цифровой двойник» и другие ее разработки.

В свою очередь, Герман Маслов поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку в реализации проекта. Он отметил, что в дальнейшем компания намерена увеличить частоту контейнерных перевозок в Татарстан и построив таким образом «мост между Китаем, странами АТР с Татарстаном».

Также Президент Татарстана обсудил данный вопрос с председателем совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Андреем Севериловым.

«Сегодня мы дали старт первому поезду, главное он максимально загружен. Вопрос логистики сегодня особенно актуален для производств. Нам надо смотреть ещё шире, помимо стран азиатско-тихоокеанского региона надо рассмотреть рынки Турции, Ирана», — поделился собеседник руководителя РТ.

В завершение Правительство Татарстана и Транспортная группа FESCO заключили соглашение о сотрудничестве.