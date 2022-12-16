Круглые картины двух питерских художников завершат выставочный год Музея ИЗО Татарстана

Галерея современного искусства, филиал Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, завершит экспозиционный год выставкой картин круглого формата. Проект «Смех, слезы и сны» привезут в Казань два питерских художника — супруги Екатерина Бородавченко и Алан Хатагты. Вернисаж пройдет 22 декабря.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Оба художника уже выставлялись однажды в Казани — когда Галерея современного искусства только открылась после ремонта в 2018 году. Тогда к нам приезжал проект Русского музея „Россия. Реализм, XXI век“, и эти художники были в составе творческой группы. Алан Хатагты до сих пор частый участник проектов Русского музея. В этот раз семейная пара художников приедет со своими детьми. Каждая из их круглых работ в диаметре до 45 сантиметров», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Картины круглой формы называются тондо, это слово в переводе с итальянского означает буквально «круг» или «круглый». Такой тип картин редок, но вместе с тем он обладает почтенной историей. Достаточно вспомнить работу Караваджо «Медуза», изображающую отрубленную голову Медузы Горгоны с волосами-змеями и предсмертной гримасой. Круглая форма картины была продиктована заказчиком, который планировал разместить ее на парадном щите.

При этом семьдесят работ Бородаченко и Хатагты — живописное воплощение смайлов и эмодзи, так популярных в мессенджерах. В их произведениях современный реализм совмещен с классической живописью и актуальными сюжетами.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Картины Алана — стоп-кадры обыденных моментов. Произведения Екатерины — «ожившие» эмодзи из популярных мессенджеров, художница создает «портреты» эмоций на основе образов реальных людей. И те, и другие займут зал на втором этаже галереи, сменив выставку к 100-летию Казанского театрального училища.

Выставку «Смех, слезы и сны» можно будет посетить в галерее современного искусства до 26 февраля.