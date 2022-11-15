Статуя Анубиса, мечи, парики и куклы: ГСИ показала сценотворчество театрального училища

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась необычная выставка «История одного дома». Она приурочена к столетию Казанского театрального училища, и ее экспонатами стали не произведения искусства, а самые разные предметы, созданные студентами, выпускниками и преподавателями училища для сценических постановок. Здесь и большая статуя древнеегипетского бога Анубиса, головной убор-шлем этой древней и загадочной цивилизации, украшения, и буддийская статуя, и муляжи мечей разных эпох и жанров, и театральные копии музыкальных инструментов, а также куклы, парики, костюмы, эскизы портретных образов, декораций и, например, парящая в воздухе ладья с металлическими веслами.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Вы присутствуете на невероятно интересном событии, какого за последние 60 лет не было. Художественное направление, которое представлено здесь сегодня, демонстрирует ту вибрацию творчества, которое свойственно именно Казанскому театральному училищу. Нам далеко до академизма Художественного училища, но у нас совершенно другие задачи: театр — это такое сложное синтетическое образование, которое требует усилия многих и многих. На первом плане артисты, но за их спинами стоят люди, которые делают театр, — это костюмеры, это бутафоры, это гримеры, это светорежиссеры. Они и создают ту визуальную картину, в которую встраивается артист. Казанское театральное училище готовит этих специалистов для профессионального театра», — сказала директор Казанского театрального училища Руфина Тазетдинова.

Выставка — лишь одно из мероприятий в череде событий к юбилею Казанского художественного училища. Столетие оно отметило 26 сентября. Художественное направление Казанского театрального училища было создано Татьяной Зуевой в 1962 году, когда открылось русское отделение училища, напомнила нынешний руководитель училища.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Татьяна Зуева — удивительный человек, потрясающий художник, график. Она учила детей не только профессиональному делу, она их формировала как людей. Именно она задала ту творческую инерцию, которую мы бережно сохраняем. Я горжусь, что бутафорское отделение нашего училища возглавляет сейчас главный художник Театра кукол „Экият“ Сергей Рябинин. А Елена Ермолина, куратор выставки, которая ее и собирала, в течение этого месяца, пока длится выставка, проведет в интерьерах выставки встречу с посетителями. Все, что вы видите, — лишь сотая доля того, что мы имеем. Смотрите и прикасайтесь к творчеству ребят. Эта выставка должна показать не результат, но творческий процесс», — подчеркнула Руфина Тазетдинова.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Выставка потрясает разнообразием, смешением эпох, стилей и времен — словом, всем тем, чем живёт театральное училище, озвучила общее впечатление первых посетителей вернисажа заместитель директора по науке Музея ИЗО РТ Дина Хисамова. Она также напомнила, что с Казанским театральным училищем связаны и имена таких уже состоявшихся художников, как Александр Артамонов, Виктор Тимофеев и Ильгизар Хасанов.

Увидеть выставку «История одного дома» в Галерее современного искусства можно до 18 декабря.