«Кровь зовет»: как африканец с татарскими корнями устроил Сабантуй в Сьерра-Леоне

Неделю назад на другом конце света, в жаркой 9-миллионной Сьерра-Леоне, прошел татарский земледельческий праздник. Его организовал Алег Витфильд – известный меценат, директор Международной школы БРИКС+ в Африке. Через национальную еду, танцы и песни он показал землякам, чем живет его вторая родина. Подробнее - в материале «Татар-информа».





Праздник с татарским акцентом

Праздник в столице Сьерра-Леоне городе Фритаун состоялся в формате Сабантуя 25 июля. Директор Международной школы БРИКС+ Алег Витфильд отметил, что для него этот день имеет важную личную сторону: его бабушка была татаркой.

На площадке Сабантуя звучала национальная музыка, гостей встречали блюда татарской кухни, а в воздухе царила атмосфера восточного гостеприимства. Кульминацией угощения стал татарский плов.

На мероприятие пришли десятки местных жителей – для многих этот культурный опыт стал настоящим открытием.

«Жители Африки очень обрадовались!» – подчеркнули организаторы, отметив, что юные гости Сабантуя отплясывали под татарские народные песни и охотно фотографировались.

Татарстан как культурный мост

Праздничное событие сопровождалось вручением памятных подарков – каждый участник получил футболку с флагом и символикой Республики Татарстан. В программе была и образовательная часть: детям рассказали о первом Президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве и действующем руководителе республики – Раисе РТ Рустаме Минниханове.

Особенным сюрпризом стал торт, украшенный символикой хоккейных клубов «Ак Барс» и «Нефтехимик» – как знак признания спортивной мощи Татарстана.

Алег Витфильд поделился, что для него организация этого праздника – дело чести.

«Для меня большая честь представить богатую культуру моего родного Татарстана здесь, в дружественной Сьерра-Леоне. Сабантуй – это праздник сердца, щедрости и единения. Видеть счастливые лица жителей Фритауна, их интерес к нашей культуре, их радость от вкуса плова и простых подарков – это самое ценное. Мы показали, что, несмотря на расстояния, наши народы могут делиться теплом и находить общий язык через культуру и доброту. Этот день стал маленьким, но важным мостиком дружбы между Татарстаном и Африкой», – прокомментировал Витфильд.

«Татарская кровь зовет»: как личная история обрела масштаб

По словам друга и партнера Алега, такие инициативы не случайны. Татарстан в африканских странах воспринимается как мощный регион России – с развитыми культурой и спортом и узнаваемыми политиками.

«Даже в Африке знают хоккейные клубы «Ак Барс» и «Нефтехимик». Знают наших руководителей. Это еще раз доказывает, что республика сильна во всех сферах – от политики и образования до гостеприимства», – пояснил собеседник «Татар-информа».

Не менее важный факт: у Алега Витфильда сегодня 300 подопечных – африканских детей, за судьбу которых он отвечает как педагог и меценат. Для него важно не только развивать местное образование, но и формировать уважение к культурному разнообразию мира.

Политические связи между Россией и странами Африки были установлены еще в XVIII веке. Сегодня этот диалог выходит на качественно новый уровень – в сферах экономики, образования, культуры. И Сабантуй во Фритауне стал частью этой гуманитарной дипломатии.

Кто такой Алег Витфильд?

Директор школы БРИКС+ – один из ярких молодых лидеров Сьерра-Леоне. Алегу Витфильду прочат большое политическое будущее.

В его биографии много точек соприкосновения с Россией. Меценат участвовал в саммите «Россия – Африка» в 2019 году в Сочи, где его впечатлили инфраструктура, природа и люди. В 2023-м он принял участие в открытии Русского дома в Фритауне, познакомился с его основателем Юрием Немцевым.

Во время последнего визита в Россию Алег встречался с бойцами СВО, офицерами и солдатами Российской армии. Он выразил им свою поддержку и пожелал успехов.

Теперь Витфильд мечтает вновь побывать в Татарстане – и уже планирует визит в республику в конце августа.

Фотографии предоставлены Алегом Витфильдом