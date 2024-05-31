«Крокусу» предъявлено обвинение об оказании не соответствующих требованиям услуг

По факту теракта в «Крокус Сити Холле» заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел чудовищный террористический акт. Мужчины в камуфляже ворвались в здание концертного зала с автоматами и стали расстреливать людей в упор, после чего подожгли здание.

Ужасная трагедия унесла жизни 145 человек, в том числе детей. Кроме того, больше 500 человек получили ранения. В настоящее время по делу о теракте в Москве арестованы 12 фигурантов.