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«Крокусу» предъявлено обвинение об оказании не соответствующих требованиям услуг
По факту теракта в «Крокус Сити Холле» заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.
22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел чудовищный террористический акт. Мужчины в камуфляже ворвались в здание концертного зала с автоматами и стали расстреливать людей в упор, после чего подожгли здание.
Ужасная трагедия унесла жизни 145 человек, в том числе детей. Кроме того, больше 500 человек получили ранения. В настоящее время по делу о теракте в Москве арестованы 12 фигурантов.
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