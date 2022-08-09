«Критики в мой адрес достаточно»: Самошников ответил фанатам «Рубина»

Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился своим мнением о критике фанатов казанского клуба после неудачного старта команды Леонида Слуцкого в чемпионате Первой лиги.

Накануне казанцы не смогли обыграть в Нижнекамске «Нефтехимик» (2:2) и продлили серию без побед до трех матчей.

«Да, была претензия фанатов. Но я не стал отвечать на нее. Не хочу обсуждать, потому что критики в мой адрес достаточно. "Рубин" три игры не побеждает? Нам надо эту ситуацию просто перевернуть, даже если это давит на кого-то. Сегодня мы потеряли очки, хотя были близки к победе. В прошлой игре у нас тоже были моменты и тоже могли взять три очка. Наверное, не хватает немного везения», — приводит слова Самошникова «Спорт-Экспресс».

После четырех туров чемпионата «Рубин» занимает десятое место в таблице. Следующий матч казанцы проведут на своем поле 15 августа против «Кубани» из Краснодара.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о вчерашней игре «Нефтехимик» — «Рубин».