Критик Павел Руднев: Здание театра «Мастеровые» в Челнах уникально – аналогов ему нет

Здание русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах – уникальное, подобных ему в России нет, убежден известный театральный критик Павел Руднев. По его мнению, такой театр создан для современных постановок.

«Здание театра "Мастеровые" – уникальный случай, я не вижу никаких аналогов. Меня это потрясло. Заход на территорию современного дизайна», – цитируют его «Челнинские известия».

По словам Руднева, до сих пор театральные здания строились по прежним законам неоклассицизма. Такой подход он назвал устаревшей эстетикой, отметив, что она больше не удовлетворяет потребности публики.

«Поэтому часто есть диссонанс между тем, что на сцене, и тем, что за пределами сцены. Здесь этого не возникает. В таком здании можно делать только современный театр», – отметил он.

Он призвал внести здание театра в список достопримечательностей города – по его мнению, это первое, что должны увидеть туристы в Челнах. «В российских масштабах такого современного театра не увидишь. Я вам клянусь, я объезжаю все регионы, – поделился критик. – Функция театра – формирование городской среды. Театр оказывается важным социальным клеем, от его уровня зависит качество жизни. Его функция – пробуждать эмоции».

В театре Челнов критик успел побывать дважды: в первый раз он посмотрел спектакль «Кроличья нора», назвав его шедевром федерального уровня.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что артист драмтеатра «Мастеровые» Алексей Ухов стал лучшим актером ХХ Фестиваля театров малых городов России. Проектную документацию театра разработал «Татинвестгражданпроект», авторский дизайн - студия Елены Валеевой.