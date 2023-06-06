Лучшим актером всероссийского фестиваля стал артист драмтеатра «Мастеровые»

На ХХ Фестивале театров малых городов России награду за лучшую мужскую роль получил актер Алексей Ухов из Русского драматического театра «Мастеровые» Набережных Челнов. Награда досталась артисту за роль Димы в спектакле «То самое».

«За яркое воплощение образа Димки в спектакле „То самое“ по пьесе Д. Калинина в постановке главного режиссера театра А. Шляпина актер Алексей Ухов удостоен одного из главных призов ХХ Фестиваля театров малых городов России. Мы искренне поздравляем Лёшу и желаем ему еще много-много наград впереди!» — сообщается на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Награду челнинцу вручали под аплодисменты зала, а ведущие предложили использовать все его ораторское искусство в ответном слове. Однако Алексей Ухов ограничился лаконичным «спасибо».

Режиссером-постановщиком спектакля «То самое» по пьесе Дмитрия Калинина выступил Андрей Шляпин, сценографией и костюмами занималась Елена Сорочайкина, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Премьера состоялась 11 мая 2022 года.

Юбилейный, XX Фестиваль театров малых городов Евгения Миронова впервые прошел на Южном Урале. Площадкой проведения был выбран Магнитогорск, а местный театр драмы имени Пушкина стал главной принимающей стороной. Фестиваль продлился с 28 мая по 5 июня.