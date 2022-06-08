Критик Артем Скворцов посвятит лекцию о прозе Аксенова премьере Казанского ТЮЗа

В Дубовом зале Казанского ТЮЗа 15 июня в 17.00 начнется открытая лекция доктора филологических наук, профессора КФУ, литературного критика Артема Скворцова, посвященная детской прозе известного писателя, уроженца Казани Василия Аксенова. Прозаик отметил бы в этом году 90-летие, и ТЮЗ приурочил к этой дате весеннюю премьеру нынешнего сезона – спектакль «Приключения Гены Стратофонтова». Постановка основана на двух повестях Аксенова «Мой дедушка — памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит». Премьера состоялась 26 мая.

«Обычно в Дубовом зале проходят занятия инклюзивной лаборатории, студии для подростков и дискуссионного клуба, а также мастер-классы и лекции. На лекцию Артема Скворцова вход свободный, но по обязательной регистрации. Регистрация открыта для 40 зрителей», – уточнили для «Татар-информа» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Критик расскажет об особенностях детской прозы Аксенова, автобиографичности его повестей, художественном методе и языке писателя. Спектакль «Приключения Гены Стратофонтова» режиссера Тимура Галеева рассказывает о детском одиночестве и вынужденных фантазиях ради саморазвлечения.