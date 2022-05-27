«Приключения Гены Стратофонтова» в ТЮЗе Казани: рассказы Аксенова впервые ожили на сцене

Фото: Владимир Васильев

Казанский ТЮЗ тремя премьерными показами презентовал новую постановку сезона — спектакль «Приключения Гены Стратофонтова» по произведениям уроженца города — писателя Василия Аксенова. В основу спектакля легли повести «Мой дедушка — памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит», а сама премьера — посвящение 90-летию писателя, которое он отметил бы 20 августа. Спектакль — первое в России сценическое воплощение творчества Аксенова.

Фото: © Владимир Васильев

«Советский комикс» — так характеризуют постановку в самом ТЮЗе, ставил ее приглашенный режиссер, выпускник ГИТИСа Тимур Галеев. На пресс-конференции в Доме-музее Василия Аксенова в преддверии премьеры Галеев признался, что тяготеет к визуальному театру, поэтому его задачей было поразить воображение зрителей и создать аттракцион. Комедия близка к мюзиклу: поют много и разнообразно — матросы в тельняшках под акустическую гитару, целая «банда» в черных плащах с капюшонами, подобная персонажам «клипов ужасов» и ассоциирующаяся с настроением в духе Rammstein. Впрочем, такое агрессивно-ассоциативное решение, как пояснили в театре, — отечественная музыкальная фантазия на тему композитора Альфита Фархадшина.

Сюжет — воображаемые приключения в стране Большие Эмпиреи мальчика, образцового пионера из хорошей семьи Гены Стратофонтова. Пока мама занята парашютным спортом, папа альпинизмом, а бабушка, ветеран Великой Отечественной войны, встречами с представителями своего поколения, мальчик разговаривает с портретом деда-адмирала и представляет себя среди увлекательных событий. В ход идет всё: из обычного перевернутого стола детское воображение создает корабль «Алеша Попович», тесный шкаф, обклеенный изнутри нарисованными японскими драконами, превращается в далекий берег Японии, а ванна, само собой, становится лодкой.

Фото: © Владимир Васильев

«Тема нашего изучения и внимания — семья. Акцент сделан на семейных взаимоотношениях, проблеме ребенка, который остался один на один с собой и своими фантазиями, пока его родители заняты своими делами», — прокомментировали замысел спектакля в ТЮЗе.

Тем не менее это все-таки комедия. При этом артистам пришлось дважды, а некоторым даже четырежды непросто: за исключением Нияза Зиннатуллина, которому досталась главная роль Гены Стратофонтова, еще девять актеров играют каждый по две, три и даже четыре роли. Участвует в постановке и новичок Руслан Зубайраев — в роли капитана, Пуши и Чаби. А еще над спектаклем работали известные хореографы Марсель и Мария Нуриевы.

Фото: © Владимир Васильев

Ближайший показ «Приключений Гены Стратофонтова» состоится 17 июня. Спектакль, созданный благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины», пока осваивается на родной сцене. Заявки на его презентацию на театральных фестивалях и конкурсах Казанский ТЮЗ еще не сформировал, но потенциально к этому готов.