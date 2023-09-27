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Криптобиржа Binance полностью уходит из России
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance завершает уход из России. Соглашение о продаже бизнеса в стране подписано с компанией CommEX.
«Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX», — отмечается в соцсетях криптобиржи.
Ожидается, что пользователи перейдут на новую платформу примерно в течение года.
В конце августа, напомним, Binance лишь допускала вариант с полным уходом из России.
Напомним, что многие страны ужесточили санкции против россиян, а компании покинули российский рынок в связи с проведением специальной военной операции, о начале которой в феврале 2022 года объясвил Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью ВС РФ станет защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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