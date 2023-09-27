Криптобиржа Binance полностью уходит из России

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance завершает уход из России. Соглашение о продаже бизнеса в стране подписано с компанией CommEX.

«Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX», — отмечается в соцсетях криптобиржи.

Ожидается, что пользователи перейдут на новую платформу примерно в течение года.

В конце августа, напомним, Binance лишь допускала вариант с полным уходом из России.

Напомним, что многие страны ужесточили санкции против россиян, а компании покинули российский рынок в связи с проведением специальной военной операции, о начале которой в феврале 2022 года объясвил Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью ВС РФ станет защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.