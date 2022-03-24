Крикунов: «Рад, что Билялетдинов возвращается в "Ак Барс", в Казани его любят»

Бывший главный тренер «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Крикунов прокомментировал слухи о возвращении в казанский клуб Зинэтулы Билялетдинова.

«Это хорошо, пускай Билялетдинов работает. "Ак Барс" – это его команда. Так что я очень рад, что Хайдарыч возвращается. Раз идут переговоры, значит, договорятся. В Казани все его знают, все его любят, он вернется туда, как домой. Конечно. Билялетдинов – тренер с таким опытом. Работу он свою не забыл, поэтому, думаю, все нормально будет», – приводит слова Крикунова «РБ-Спорт».

Напомним, что при Зинэтуле Билялетдинове «Ак Барс» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и самым титулованным клубом в КХЛ.

Нынешний сезон казанцы завершили вылетом в первом раунде плей-офф, уступив омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4). Ранее спортивная редакция «Татар-информа» подвела 3-летние итоги работы Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе».