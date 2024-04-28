«Батюшка вон на дорогом авто – не пойду в храм»: священник о разнице Веры и Религии

Александр Ермолин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске «Батюшка против» мы говорили о красной нити как о предмете суеверия, который не избавляет от сглаза и порчи. Сегодня казанский священник, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, что такое вера и религия.

«Вера – система внутренних убеждений, религия – организованная форма веры»

Есть ли разница между верой и религией?

Термины «вера» и «религия» зачастую используются как синонимы, но вместе с тем есть достаточно заметная разница. Если взять самое просто определение, то вера – это система внутренних убеждений, которые у тебя есть. Религия – это уже общественный институт, то есть это организованная форма веры. Человек верит в Бога, в Иисуса Христа, ходит в православный храм и принимает все правила и догматы, которые есть в Православной церкви.

Поэтому вера и религия – это темы очень близкие, одно истекает из другого, но нужно понимать их разницу, что первое является основой второго. Если мы откроем Священное Писание, то увидим в послании апостола Иакова прекрасную фразу: «Вера без дел мертва». То есть если человек верит, но не реализует свою веру, то, соответственно, возникает вопрос: является ли он верующим? Банальный пример: может ли человек считать себя футбольным болельщиком, если не ходит на игры и не интересуется счетом?

Мне очень нравится пример со спортом. Вот мы живем в Казани, Казань – это спортивная столица России. У нас есть множество спортивных объектов, есть прекрасная возможность заниматься разными видами спорта, но, говоря о самом себе, я понимаю, что спорт – это хорошо и полезно, был опыт хождения в спортзал, но, к сожалению, очень эпизодичный. Более того, был опыт общения с тренером, казалось, что тренер прекрасный человек, что-то мне объяснял и даже смог зажечь какой-то интерес. Все это можно перенести на религиозную сферу: мы живем в духовном центре, у нас много храмов и мечетей, наш город – место знаковое для многих конфессий. Мы считаем, что религия – это хорошо? Да, считаем. И вот у жителя Казани был опыт хождения в храм, вроде все замечательно, потом он пообщался с батюшкой, он, как и тренер, оказался интересным и замечательным. Но по какой-то причине – либо нет времени, либо желания – и человек как не ходил в храм, так и не ходит, либо ходит раз в год.

«Человек верит в Бога, в Иисуса Христа, ходит в православный храм и принимает все правила и догматы, которые есть в Православной церкви» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Многие считают, что религия – это ограничения, так ли это?

Не согласен категорически. Потому что религия – это про свободу. Религия – это про то, что Бог настолько тебя любит, что пришел ради тебя, чтобы ты мог войти в Царствие Небесное. Да, есть ограничения, разные посты, но в этом заключается великий Христианский парадокс: ограничивая себя, человек получает свободу. Священное Писание четко говорит, что есть два варианта, только два: либо быть рабом Божьим, я знаю, сейчас все в комментариях накинутся на это мое высказывание. Ну так вот, можно быть либо рабом Божьим, либо быть рабом греха. Ты выбираешь сам.

Раб Божий – это не означает, что ты раб в кандалах, который закован и не может сделать шаг вправо или влево и лишен свободы. Рабство Богу означает твое добровольное согласие, добровольное принятие воли Божьей, добровольное следование за этой волей.

«Вера в Бога без религии – просто некая современная форма атеизма»

Можно ли верить в Бога без религии?

Верить в Бога без религии нельзя. Это просто некая современная форма атеизма, форма оправдания. Когда человек говорит, что верит в Бога в душе, это означает, что он, по сути своей, ни в какого Бога не верит, потому что Бог в душе ему все разрешает, все оправдывает, все позволяет. Соответственно, верить в Бога без Церкви нельзя.

«В церковь не хожу, но верю», – можно ли такого человека назвать верующим?

Верующим, может, и можно назвать, то есть верующим в то, что будет закат, или верующим в то, что завтра утром, возможно, будет восход солнца, если наш мир не прекратится. Но назвать его религиозным нельзя.

Религия предполагает, что ты свои убеждения реализуешь на практике. Ты не просто веришь в какого-то абстрактного Бога. А в какого Бога ты веришь? А как его зовут? Кто это вообще? И человек должен для себя понимать – если он больше тяготеет к православию, тогда пусть почитает Евангелие, откроет Новый Завет, пусть посмотрит, во что вообще верят православные люди. Пусть образовательное что-нибудь почитает, попробует в храм сходить.

То есть нужно воспринимать, что вера в Бога вообще – это не вера. Это такая форма атеизма, форма религиозной дифферентности. А вообще нужно ответить для самого себя – а как зовут твоего Бога? Это очень важно.

«Наша вера нужна в первую очередь нам самим. Бог не ожидает от нас, что будет какое-то поклонение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нужна ли Богу наша вера?

Наша вера нужна в первую очередь нам самим. Бог не ожидает от нас, что будет какое-то поклонение. В принципе, Бог, как создатель мира, не нуждается в том, чтобы мы, например, приносили ему жертву. Это все и так его. Можно вспомнить восклицание из Псалтыря: «Если бы был Я голоден, не сказал бы тебе: ведь Моя вселенная, и что наполняет ее. Еда ям мяса юнча или кровь козлов пию? Разве буду Я есть мясо волов или пить кровь козлов? Пожри Богови жертву хвалы и воздаждь Вышнему молитвы Твоя. Псалом 49.12-14».

Может, я, конечно, скажу грубо, но он дал нам весь тот инструментарий, который нужен нам с вами, чтобы жить религиозной жизнью. Чтобы приходить к Богу, чтобы реализовывать на практике свои убеждения.

Можно попробовать найти какие-то аналогии. Например, когда мы хотим пить, мы приходим к какому-то источнику, хотя по сути своей все наше пространство наполнено парами воды, мы сами из нее состоим, но все равно нам нужен некий источник, а не просто насыщаться парами воды из воздуха.

Можно ли измерить как-то веру в Бога?

Нет прибора для изменения веры – это состояние достаточно личное. Однако мы видим, что Авраам, будучи бездетным, в престарелом возрасте поверил Богу, который сказал ему: «Я возьму и под тебя произведу многие народы Земли». Он поверил Богу, что нужно уйти с насиженного места, где есть всё: деньги, скот, нормальная налаженная жизнь. Он пошел, сам не зная куда, потому что поверил Богу. Тем более когда Господь сказал: «Ты должен принести мне в жертву своего единственного сына». У Авраама были сомнения, колебания – понятно, что это были действительно сложные моменты в его жизни, но он поверил Богу и пошел приносить своего сына в жертву. И тогда Господь сказал ему: «Довольно, принеси в жертву овна, я увидел твою веру». Вот пример веры Авраама.

Есть пример новомучеников Русской церкви – они пострадали за Христа, были замучены, находились в ссылках, в тюрьмах. Это пример их живой веры. Мы не можем взять какой-то дозиметр, померить и сделать вывод, что у них было больше веры, а у нас – меньше. Но мы видим, как эта вера – вера, которая без дел мертва, – как она реализовалась в их жизни.

«Вера – живой процесс, даже у того, кто ходит в храм, бывают периоды взлета и упадка»

Что значит: «По вере вашей да будет вам»?

Что означает само слово «вера»? Оно означает доверие. То есть я не просто верю в Бога, в то, что он есть, оно означает мое доверие Богу. Я верю – то, что Бог сейчас делает с нами, это ведет нас правильно. Иногда мы используем слово «кредо» – это система наших убеждений. Это как раз латинское слово, с которого начинается молитва «Символ веры»: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя». Первое слово, по латыни если читать, это «кредо». То есть это система моих убеждений, которая движет мной во все дни моей жизни.

«Наверное, нет прибора для измерения веры, это состояние достаточно личное» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Порой люди говорят, что не верят священникам, которые ездят на дорогих авто, а потому и не верят в Бога, – как вы к этому относитесь? Правы ли они?

Наверное, это один из самых глупых поводов не ходить в храм. Давайте разберем, сколько получают футболисты, и не будем ходить на футбол, потому что они много получают. И хочется сказать: покажите мне этих обеспеченных священников! Мне как-то задали вопрос во время прямого эфира: «Сколько кушает ваш “Крузак”?» Тогда как раз мой «Солярис» в очередной раз сломался, я искал деньги, и я ответил: «Либо вы мне дарите этот “Крузак”, либо вы меня не осуждаете». В итоге вопросов он мне больше не задавал.

Этот большой стереотип, который не соответствует реальной жизни Церкви. Если человек считает, что он не будет ходить в храм потому, что там есть какие-то средства и какие-то обеспеченные священники, то это – глупо. Я считаю, это просто повод для самооправдания. Например, человеку хочется что-то не делать, но делает он это идейно, по причине, которую сам для себя придумал, нашел. И при этом себя еще можно почувствовать борцом с системой: «А вот батюшка ездит на машине, поэтому я не пойду в храм». Мы всегда можем что-то довести до абсурда.

Бывает ли так, что вера пропадает, и можно ли ее вернуть?

Вера – это живой процесс. Даже у человека, который ходит в храм, бывают периоды взлета и периоды упадка. Они бывают у всех. Случается, что человек, живущий религиозной жизнью, чувствует, что у него все хорошо и прекрасно, а бывают периоды некоего оскудевания. Это происходит для того, чтобы человек укрепился. Например, человек сажает деревце: сначала он его укрепляет, ставит опору, чтобы его не сдуло ветром, а потом опору убирает. Если это деревце оставить подвязанным, оно, конечно, останется в безопасности, но у него не соформируются крепкие корни.

То же самое и здесь: когда человек становится верующим, Господь ему показывает, что он рядом, дает чувство любви и радости, а потом убирает у тебя твою подпорку, чтобы твои корни могли возрасти. Поэтому важно, чтобы человек на протяжении своей жизни мог поддерживать уровень веры. Это важно – одно дело, когда ты можешь лечь грудью на амбразуру, другое – когда ты ежедневно совершаешь какие-то действия.

Но при этом важно, чтобы человек регулярно жил церковной жизнью. Для этого нужна систематичность. Как в спорте: можно поднять один раз тяжелую штангу? Ну можно. И вот можно поднять, выложить фоточку в соцсетях и пойти с миром лечить растянутую связку. Но ты можешь ежедневно заниматься, это никому не видно и не интересно. Так и в церковной жизни: ты каждый день читаешь утреннее и вечернее правило, в среду и пятницу постишься и еще успеваешь добрые дела делать. Это гораздо сложнее, чем лечь на амбразуру и явить миру пример своей религиозной жизни.

«Вера – это живой процесс. Даже у человека, который ходит в храм, бывают периоды взлета и бывают периоды упадка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Бог не дает тех испытаний, которые были бы нам не по силам»

Я потерял веру после смерти близкого человека, что делать?

Это очень индивидуально. Сложно оценить внутренний мир человека, дать какие-то оценки и характеристики. Но нужно понимать, что Бог не дает тех испытаний, которые были бы нам непосильны. Давайте обратимся к примеру древних христиан. Представьте: Господь подходит к апостолам, говорит, что он избрал их учениками, чтобы они шли с ним и проповедовали Евангелие. Три года длилось земное служение Христа, все это время апостолы ходили за ним везде. Бывали места, где их встречали как победителей, бывали места, где их хотели побить. Они ночевали у бедных и у богатых людей, иногда просто под открытым небом. У них были разные периоды жизни, которые сопровождались подъемом их религиозной жизни и падением. После того как Христа предали, апостолы разбежались. Им стало страшно. Это подчеркивают евангелисты.

Есть икона, которая мне очень нравится, – «Маловерие Петра». На ней изображен эпизод, когда Спаситель пошел к своим ученикам по воде. И апостол Петр, один из самых рьяных и ревностных, именно он всегда спорил с Господом и задавал вопросы с подковыркой, увидев это, сказал: «Господи, дай и я пойду». И когда он пошел ко Христу, он вдруг понял: «А что я делаю-то? Вокруг вода, что делать?» И начал тонуть. При этом апостол Петр был рыбаком, то есть он умел плавать с детства. Как надо было испугаться человеку, чтобы, умея плавать и всю жизни проведя на воде, начать тонуть? На иконе изображен момент, как Иисус подает ему руку и вытаскивает из воды. Это пример религиозной веры. У апостола были сомнения. Господь призвал их к такому служению, что они засомневались, смогут ли они его осилить.

Отвечая на вопрос, что делать, если человек перестал верить из-за каких-то испытаний, нужно понимать, что Господь дает нам те испытания, которые могут формировать нам нашу веру и укреплять ее.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему православия – отец Александр даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих видеоподкастах на сайте «Татар-информа».