«Крепкая и любящая семья»: 100-летняя именинница раскрыла секрет своего долголетия

Есть в Бугульминском муниципальном районе представители старшего поколения, которые своим трудолюбием, ясным умом и силой духа просто не могут не вызывать восхищения. Среди них — жительница деревни Алга Фархури Нигматуллина. Сегодня она отмечает 100-летие. Поздравил долгожительницу с юбилеем глава Бугульминского района Линар Закиров.

«У наших ветеранов всегда есть чему поучиться — стойкости, жизнелюбию, мудрости и, конечно, истории. Фархури Салаховна, вы являетесь примером силы, энергии и жизнерадостности для всех нас. Здоровья и бодрости духа!» — выразил слова поздравления и благодарности глава района.

Как рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе Бугульминского района, Фархури Нигматуллина родилась и выросла в деревне Иркен Карабашского сельского поселения. Работать начала в 12 лет, когда закончила 4 класс. Всю свою сознательную жизнь проработала в колхозе, затем в совхозе «Памяти Баумана» в деревне Алга дояркой и телятницей.

В 1948 году вышла замуж. Является вдовой участника Великой Отечественной войны, труженицей тыла, ветераном труда. Родила семерых детей, за что получила медаль «Материнство».

У Фархури Нигматуллиной 16 внуков, 28 правнуков и 5 праправнуков. Секретом своего долголетия она считает крепкую и любящую семью. Детей и внуков она растила со всей добротой, любовью и заботой. Сейчас они отвечают ей тем же. Тому, кто дарит окружающим своё душевное тепло и частицу себя, все возвращается сторицей — вниманием и заботой.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.