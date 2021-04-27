Кремль заявил об авральной работе производителей «Спутника V» из-за спроса в мире

Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» работают в авральном режиме из-за высокого спроса на этот препарат по всему миру. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Спрос в мире очень большой, и поэтому сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме <…>», — цитирует представителя Кремля RT.

При этом, по словам Пескова, имеющие отношение к зарубежным контрактам также трудятся «в авральном режиме», чтобы наладить выпуск вакцины за границей.

Согласно данным вице-премьера Правительства России Татьяны Голиковой, в стране выпущено около 27,9 млн комплектов вакцин от Covid-19. Из них 15 млн уже находятся в гражданском обороте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсудили поставку российских вакцин от коронавируса в Сирию.