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Ру Тат
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26 апреля 2021  16:20

Путин и Асад обсудили поставку российских вакцин в Сирию

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Вопрос поставки российских вакцин от Covid-19 в Сирию обсудили во время телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.

Разговор прошел по инициативе сирийской стороны, отмечается в сообщении. Стороны подробно обсудили актуальные вопросы, в том числе «перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин». 

Башар Асад выразил слова признательности России за оказываемую поддержку и помощь сирийскому народу. Он также проинформировал Владимира Путина о ходе подготовки к президентским выборам, которые должны пройти в мае.

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