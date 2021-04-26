Путин и Асад обсудили поставку российских вакцин в Сирию

Вопрос поставки российских вакцин от Covid-19 в Сирию обсудили во время телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.

Разговор прошел по инициативе сирийской стороны, отмечается в сообщении. Стороны подробно обсудили актуальные вопросы, в том числе «перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин».

Башар Асад выразил слова признательности России за оказываемую поддержку и помощь сирийскому народу. Он также проинформировал Владимира Путина о ходе подготовки к президентским выборам, которые должны пройти в мае.