news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 10 сентября 2024 13:31

Кремль: У ВС России есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области

Скопировать ссылку

У Вооруженных Сил России есть необходимые планы для того, чтобы отбросить ВСУ из Курской области. Однако из нельзя разглашать публично, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — цитирует его ТАСС.

Так же он ответил и на вопрос, какие сроки предусмотрены для выдавливания противника из российского региона.

Утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. В российском регионе в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

читайте также
Песков: Удары украинских БПЛА по домам в России не являются военными действиями
#Дмитрий Песков #Курская область
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100