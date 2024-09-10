Кремль: У ВС России есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области

У Вооруженных Сил России есть необходимые планы для того, чтобы отбросить ВСУ из Курской области. Однако из нельзя разглашать публично, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — цитирует его ТАСС.

Так же он ответил и на вопрос, какие сроки предусмотрены для выдавливания противника из российского региона.

Утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. В российском регионе в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО).