Песков: Удары украинских БПЛА по домам в России не являются военными действиями

Удары украинских беспилотниками по гражданским объектам в России не относятся к военным действиям. Это очередная демонстрация сущности кеивского режима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Такой ответ он дал на вопрос журналистов о том, расценивает ли Москва массовую атаку БПЛА на Центральную Россию как теракт.

«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам, — подчеркнул Песков. — Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность».

По его словам, ответом на действия Киева станет продолжение спецоперации. Это позволит обезопасить Россию от «проявлений такого режима».