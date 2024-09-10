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Политика 10 сентября 2024 13:13

Песков: Удары украинских БПЛА по домам в России не являются военными действиями

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Удары украинских беспилотниками по гражданским объектам в России не относятся к военным действиям. Это очередная демонстрация сущности кеивского режима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Такой ответ он дал на вопрос журналистов о том, расценивает ли Москва массовую атаку БПЛА на Центральную Россию как теракт.

«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам, — подчеркнул Песков. — Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность».

По его словам, ответом на действия Киева станет продолжение спецоперации. Это позволит обезопасить Россию от «проявлений такого режима».

#Дмитрий Песков #Украина #беспилотники
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