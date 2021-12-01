Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря в очном формате

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Ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина пройдет в этом году 23 декабря в очном формате. Из-за ковидных ограничений будет установлен лимит в 500 представителей СМИ, которые смогут присутствовать на мероприятии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что количество присутствующих будет ограничено. Имена пятисот репортеров будут определены Кремлем.

«Обычно у нас бывает свыше тысячи (журналистов на этом мероприятии), 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию», — сказал Песков.

Также он добавил, что из-за требований Роспотребнадзора в этом году пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что традиционно итоги года с журналистами Президент подводит в третий или четвертый четверг декабря. 23 декабря также выпадет на четверг.

Ежегодная итоговая пресс-конференция Путина проводится с 2001 года. Перерыв был сделан с мая 2008 по май 2012 года, когда Путин занимал должность Премьер-министра РФ.