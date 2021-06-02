Кремль: Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину

Россия не собирается отказываться от транзита газа в страны Европы через Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на увеличение объемов поставляемого в Европу газа и, соответственно, считает вероятным сохранение востребованности украинского транзита. При этом Путин уверен, что этот вопрос «носит исключительно экономический и коммерческий характер», уточнил Песков.

Вместе с тем представитель Кремля заверил, что Россия приветствует намерение США отказаться от санкций против газопровода «Северный поток — 2».