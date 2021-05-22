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Ру Тат
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22 мая 2021  06:32

Песков оценил ситуацию с санкциями против «Северного потока — 2»

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В Кремле отреагировали на санкции, которые Минфин США ввел против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Оценивая влияние этого шага на перспективы встречи Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «нужно разобраться» в ситуации.

«Надо разобраться. Американские коллеги, как всегда, говорят одно, а делают другое», — заявил представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против компаний и судов из РФ, которые связаны с проектом «Северный поток — 2».

#Владимир Путин #санкции #северный поток-2
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