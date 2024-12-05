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Кремль: Россия готова приветствовать посредничество стран по Украине
Россия положительно относится ко всем усилиям, которые предпринимают страны для начала переговоров по Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА «Новости».
«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — подчеркнул собеседник агентства.
Так, ранее в МИД РФ сообщили, что готовы внимательно изучить возможные предложения избранного Президента США Дональда Трампа, касающиеся Украины. Однако ни он, ни его команда, несмотря на предыдущие заявления, пока напрямую не обращались к РФ.
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