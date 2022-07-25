Кремль: Российский удар по военным объектам в Одессе не повлияет на начало отгрузки зерна

Удар ВС России по военной инфраструктуре в порту Одессы никак не повлияет на старт отгрузки зерна. Таким образом, стамбульские договоренности не будут нарушены, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что свою часть соглашения, касающуюся косвенных ограничений на российские поставки, должна выполнить и ООН.

«Прямых [ограничений] нет, но косвенные есть, которые не дают выполнять в полном объеме отгрузки, столь необходимые для международных рынков, особенно для тех регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно», — уточнил он.

Напомним, что накануне Минобороны России сообщило об уничтожении корабля и склада ракет в порту Одессы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Вскоре после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции ссылаться только на официальные российские источники.