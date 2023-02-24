Кремль раскрыл, планирует ли Путин выступить с обращением в годовщину СВО

Какое-либо обращение Президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На соответствующий вопрос он лаконично ответил РИА Новости «нет».

Сегодня ровно год, как Россия проводит на Украине специальную военную операцию. В этот день в 2022 году о ее начале Путин объявил в видеообращении к жителям страны, заявив, что СВО необходима для «демилитаризации и денацификации Украины» и защиты народа Донбасса.

Неоднократно глава государства заявлял, что Россия не начинала боевые действия, а пытается их закончить, так как конфликт не прекращается с 2014 года. В послании Федеральному собранию на этой неделе он подчеркнул, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирными средствами. В том, что в итоге ситуация обернулась проведением военной спецоперации, он обвинил правителей западных стран и киевские власти.