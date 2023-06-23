Кремль: Путин оповещен о ситуации вокруг Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин оповещен о ситуации, развернувшейся вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — заявил собеседник агентства.

Напомним, сегодня в соцсетях появились сообщения от лица Пригожина, в которых говорилось об ударах по тыловым лагерям ЧВК, которые якобы нанесло Минобороны. В ведомстве назвали эти заявления провокацией.