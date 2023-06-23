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Политика 23 июня 2023 21:57

Минобороны отреагировало на обвинения в «ударах» по лагерям «Вагнера»

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Минобороны России опровергло сообщения о якобы нанесении ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Заявления, которые распространяются в соцсетях, — фейк, заявили в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина (основатель ЧВК — прим. Т-и) сообщения и видеокадры о „нанесении МО России удара по „тыловым лагерям“ ЧВК „Вагнер“ не соответствуют действительности и являются информационной провокацией“», — подчеркнули в министерстве.

#Минобороны #чвк вагнер
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