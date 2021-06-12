Кремль прокомментировал возможность продления выходных по всей России

Решений о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня по всей России, а не только в Москве, пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», — приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря главы государства на вопрос, обсуждается ли введение аналогичных столичным мер на территории всей страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение в столице нерабочих дней с сохранением заработной платы на период с 15 по 19 июня. Эту меру он объяснил необходимостью приостановить рост заболеваемости коронавирусом, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Собянин также попросил горожан активнее прививаться от Covid-19. Ранее вакцинироваться от коронавируса россиян неоднократно призывал Президент РФ Владимир Путин.