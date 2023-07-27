Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кремль прокомментировал сообщения о том, что Путин подарил вертолет Президенту Зимбабве
Вертолет Президент России Владимир Путин подарил главе Зимбабве Эммерсону Мнангагве не сегодня, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Это было в прошлом году», – заверил пресс-секретарь Президента РФ в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, сегодня на странице Министерства информации африканской страны в «Твиттере» появилось сообщение, что Путин подарил Мнангагве «президентский вертолет», и вскоре он будет доставлен в Зимбабве. Ранее до этого главы государств встретились в рамках саммита Россия — Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»