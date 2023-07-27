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Политика 27 июля 2023 23:17

Кремль прокомментировал сообщения о том, что Путин подарил вертолет Президенту Зимбабве

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Вертолет Президент России Владимир Путин подарил главе Зимбабве Эммерсону Мнангагве не сегодня, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Это было в прошлом году», – заверил пресс-секретарь Президента РФ в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, сегодня на странице Министерства информации африканской страны в «Твиттере» появилось сообщение, что Путин подарил Мнангагве «президентский вертолет», и вскоре он будет доставлен в Зимбабве. Ранее до этого главы государств встретились в рамках саммита Россия — Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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